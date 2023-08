Magia dell'opera italiana e straniera: i talenti del Conservatorio G.B. Martini e il Maestro Fu Qiang

Indirizzo non disponibile

Giovedì 24 agosto alle 20.30 al Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna va in scena una serata in compagnia dei giovani talenti del Conservatorio G.B. Martini di Bologna, accompagnati al pianoforte dal Maestro Fu Qiang, per immergersi nel fascino e nella magia dell'opera italiana e straniera.

La rassegna Passione in musica, organizzata da Succede solo a Bologna con la direzione artistica di Francesca Pedaci, propone infatti un nuovo concerto lirico nella splendida cornice del Teatro settecentesco di Villa Aldrovandi Mazzacorati (via Toscana 19). Le arie più famose composte, tra gli altri, da Rossini, Puccini, Lehár e Rossini ci trasporteranno nelle atmosfere di opere come “La vedova allegra”, “Il barbiere di Siviglia” e “La traviata”.

Il concerto è gratuito con donazione finale facoltativa per sostenere il restauro del Teatro Mazzacorati 1763; la prenotazione è obbligatoria sul sito www.succedesoloabologna. it o www. teatromazzacorati1763.it. Per informazioni scrivere a mazzacorati@ succedesoloabologna.it o telefonare al numero 051.2840436.

Passione in Musica fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.