Lunedì 2 Agosto alle ore 20.30, presso l'omonimo parco di San Lazzaro di Savena, si terrà la commemorazione istituzionale in memoria delle vittime della strage alla Stazione di Bologna.



Seguirà il concerto “Musica da sogno... per ricominciare”, che vedrà sul palco la pianista Claudia D'Ippolito, Luca Troiani ai fiati e alle tastiere, e Stefano Bussoli alla batteria.



Il programma musicale proposto, ha origine in America negli anni '40 del Novecento, con brani che abbracciano la musica jazz per poi spostarsi gradualmente verso il musical, il quale si pone come collegamento con la musica da film: la colonna sonora. Nella suggestiva cornice di parco 2 Agosto verranno eseguite musiche di celebri autori come A. Shaw, G. Gershwin, L. Bersntein ed E. Morricone.

