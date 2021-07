"Il parto delle nuvole pesanti": il live che chiude BologninAlive

La storica band calabro-bolognese, ritorna con il suo tredicesimo disco dal titolo SOTTOMONDI pubblicato da iCompany/WMusic, World Music made in Italy. Venerdì 30 Luglio lo presenterà dal vivo sul palco di BologninAlive, eseguendo non solo le canzoni del nuovo disco, ma anche i brani storici dei primi album come Onda Calabra, L’imperatore, Riturnella, Lupu, Ciani, e canzoni più recenti come Uomini viaggianti, Giorgio, La nave dei veleni, Crotone, Vento di scirocco.

Con il nuovo album e con canzoni come Niente Ninna per l’uomo ne’, Non sono mai stato socià, Naturaleza viva e L’ignoranza è figa, il Parto cambia ancora direzione e stile, rompe la gabbia della canzone dando spazio a momenti ed invenzioni folli e lisergiche, ironiche e surreali, in cui l’imprevedibilita’ e il gioco esaltano il piacere dell’ascolto e la voglia di ballare.

