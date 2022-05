Concerto polifonico con il coro giovanile dell'Emilia-Romagna, North Florida Chamber Singers (USA)

Concerto polifonico con il Coro Giovanile dell'Emilia Romagna, direttore Danilele Sconosciuto e North Florida Chamber Singers, direttrice Cara Tasher



INGRESSO LIBERO

Prenotazione consigliata

https://coro-giovanile-florida-12-maggio.eventbrite.it



Programma:

CGER

Look at the World - John Rutter (1945)

O sacrum convivium - Luigi Molfino (1916 – 2012)

O sacrum convivium - Giorgio Susana (1975)

The lamb - John Taverner (1490 – 1545)

Bogoroditse Devo - Sergei Rachmaninov (1873 - 19439



North Florida Chamber Singers

Sicut Cervus - Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 - 1594)



Surge, propera amica mea - Rafaella Vittoria Aleotti (ca.1570 - ca.1646)



A Prayer of the Middle Ages -

Howard Hanson (1896 - 1981)



Eli, Eli -

Gyorgy Deak-Bardos (1905-1991)



And the swallow (psalm 84) - Caroline Shaw (b. 1982)



Walk Together Children -

arr. Moses Hogan (1957 - 2003)



Let My Love Be Heard - Jake Runestad (b. 1986)



Shenandoah - arr. James Erb (1926 - 2014)



Baci, sospiri e voci - Ruggiero Giovanelli (ca.1560 - 1625)



Girolamo Casoni (ca. 1528 - 1592)



Si ch’io vorrei morire (No. 16 from Il 4 libro de madrigali a 5 voci) - Claudio Monteverdi (1567 - 1643)

- Maurizio Moro (16th century)

That Lonesome Road -

James Taylor (b. 1948)/arr. Simon Carrington (b. 1942)



La University of North Florida Chamber Singers lavora per espandere in modo creativo le aspettative all’interno dell’arte corale. L’ensemble offre un repertorio rilevante, diversificato e ben bilanciato, con notevoli possibilità di leadership e opportunità di performance di livello mondiale.

Negli ultimi anni, gli studenti hanno lavorato con Jeffery Ames, Michael Barrett, Marques Garrett, Sydney Guillaume, Simon Halsey e Voces 8. Nel 2012 si sono esibiti in diretta su CNN-HD a oltre 5 milioni di persone e nel 2018 dal vivo sulla TV nazionale su Good Morning, Lituania. Sono stati presentati in conferenze statali dell’Associazione dei direttori corali statali e regionali americani (ACDA). L’attività creativa recente con collaborazioni in scena include il programma TedX Jacksonville We the People, i Vespri di Monteverdi del 1610, Messiah in Motion e Messiah on the Move. Durante il periodo più buio della pandemia di COVID, sono stati onorati di partecipare al coro virtuale Sing Around The gloBe (SATB), portando una nuova luce e speranza nel mondo insieme agli amici corali globali. Il loro profilo internazionale include tournée corali negli Stati baltici, in Italia, in Portogallo e in Sud Africa. In tutti i loro sforzi, l’ensemble lavora per comprendere a fondo la musica che cantano e le culture da cui proviene. I cantanti si esibiscono con i più alti standard artistici e trovano un’enorme gioia nel dare vita alla musica.





Il Coro Giovanile dell’Emilia Romagna, nato nel febbraio 2017 per la volontà di A.E.R.CO., è composto da coristi provenienti dal territorio regionale di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il progetto ha tra i principali obiettivi quello di diventare un valido esempio per i cori della regione: un emblema di qualità, impegno, responsabilità e un polo di valorizzazione delle risorse interne. Per raggiungere tale ambiziosa meta, le prove sono strutturate in giornate di studio con cadenza mensile in cui i cantori, con notevoli impegno, grinta ed entusiasmo, si ritrovano nel capoluogo bolognese. Il repertorio abbraccia più stili nell’intento di cogliere le differenti sensibilità di coloro che ne fanno parte in un contesto di reciproco rispetto e ascolto. Il coro si è esibito in occasione dell’assemblea regionale AERCO a Parma, al prestigioso Festival Corale CantaBO e alla Rassegna Roffi. Decidere di far parte di un’esperienza come quella del Coro Giovanile Regionale significa scoprire nuovi repertori ed incontrare altri giovani con cui condividere fatiche e soddisfazioni. Questo percorso non solo arricchisce i ragazzi ma anche i cori di provenienza. I ragazzi, che comunque continuano la loro normale attività corale, sono spronati a condividere questa esperienza con i direttori dei loro cori in un’ottica di crescita globale del movimento e di una sempre più stretta rete di collaborazioni tra cori. Non ultimo il coro si inserisce in un contesto di cori giovanili che travalica l’Emilia Romagna e che dà la possibilità di arrivare al Coro Giovanile Mondiale attraverso il Coro Giovanile Italiano e quello Europeo. Prima direttrice del Coro è stata Silvia Biasini poi, per il triennio 2019-2021, la direzione è stata affidata a Ilaria Cavalca. Dal 2022 il coro è diretto da Daniele Sconosciuto.