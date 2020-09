Concerto: un’invenzione teatrale live in Montagnola

Dal 21 al 27 settembre 2020 il Binario69 festeggia il suo quarto compleanno: una settimana non-stop all’insegna della buona musica, dell’arte e della socialità!



Il Collettivo Hospites propone il Concerto - un’Invenzione Teatrale, una performance di canti interamente in lingue e dialetti, dialoghi, balli, brani strumentali, giochi ritmici e poesie. I materiali, originali e di tradizione popolare, nascono a partire da un lavoro sulle diversità linguistiche e dialettali.

Otto giovani, provenienti da regioni italiane diverse, si ritrovano insieme in un clima di festa. Giocano, si divertono, brindano all'occasione, creano la musica e il canto su cui ballano e discutono. Cresciuti come italiani, educati secondo un unico uso canonico della lingua, attraverso canti e storie entrano in un processo di scoperta degli antichi usi e della cultura da cui provengono.

Nel presente che costruiscono percepiscono la densità di un passato, nella vicinanza che li unisce il ricordo di terre lontane.

Attraverso la sperimentazione linguistica, esplorano la possibilità di trovare una lingua comune, un modo di comunicarsi sconosciuto, forse dimenticato: oltre ogni comprensione lessicale vi è una condivisione emotiva.

Le molteplici culture del territorio italiano si muovono e persistono sotto le strutture istituzionali unificanti di un unico sistema statale, cariche delle loro peculiarità. Dai territori periferici è frequente la migrazione verso la città, ma di cosa si parla quando riflettiamo sul contatto tra locali e stranieri, forestieri, emigrati, passanti, turisti? Le contraddizioni individuali e collettive che si generano riguardano tutti.

Il Collettivo Hospites è formato dal regista Eduardo Landim, attore presso il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards e originario di Rio de Janeiro. Da oltre due anni, attraverso il teatro, il gruppo si interroga sulle possibilità creative delle diversità culturali, linguistiche e individuali, costruendo una rete di contatti e scambi con tutte le persone che desiderino contribuire all’arricchimento del dialogo interculturale, tra l’Italia, i suoi territori ed il resto del mondo.

I posti a sedere, nell'area concerti sono limitati a un numero massimo di 200 partecipanti.

L'incontro si svolge all'aperto nell'area verde attrezzata con tavoli e sedute.

ECCO COME PRENOTARE

È vivamente consigliata la prenotazione MANDANDO UN MESSAGGIO WHATSAPP al numero 3478851268 con le seguenti informazioni:

- Nome e cognome

- Numero di telefono

- Numero dei posti da prenotare

Vi aspettiamo!

(Si prega di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio del concerto altrimenti la prenotazione non sarà più garantita)