Le Wunder Tandem in concerto per "Equilibri Festival"

Due voci, una fisarmonica e un mini drumset pronti a stupire l’incauto passante e l’intrepido ascoltatore con mash-up improbabili e improrogabili. Le Wunder Tandem elevano il feticcio a cimelio, mescolano con gusto barocco il patinato e lo spettinato, in un pastiche musicale che mescola i generi più disparati senza passare dal via.



L’appuntamento fa parte di Equilibri Festival, festival internazionale di circo contemporaneo.



Tutti gli appuntamenti si svolgono in totale sicurezza, rispettando le norme sanitarie per gli artisti e gli spettatori. La prenotazione è consigliata per tutti gli eventi.



Spettacoli e concerti sono a entrata libera e uscita a cappello. L’offerta, libera e consapevole, contribuirà a finanziare il festival stesso.



Equilibri Festival è organizzato dall’associazione Arterego in coprogettazione con il Comune di Casalecchio di Reno e Casa delle Acque, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna. Fa parte di Bologna Estate 2022 il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna con Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica. L’iniziativa, inoltre, fa parte di “A mente fresca 2022. È bello esserci”, il calendario estivo di eventi promosso dal Comune di Casalecchio di Reno con il coordinamento del servizio Casalecchio delle Culture. Da quest’anno Equilibri Festival è organizzato in collaborazione con Bosque TaibabArt, per il Festival Cotilleando, al Cotillo di Fuerteventura, Canarie.