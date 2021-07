Concertrekking 4 luglio 2021

TERZO CONCERTREKKING

Sabato 4 luglio 2021 – Rifugio ristorante Il Poggiolo

Parco storico Monte Sole – Marzabotto (BO)

Prenotazione obbligatoria come da regolamento anti COVID-19

Concerti Emanuela 3474008519

Trekking Pierpaola 3384547238



Rifugio il Poggiolo per Cena 051 6787100 – 3335070015CONFERMATA REPLICA!!!! 4 luglio a Marzabotto si bissa Concertrekking “L’Oro del Reno Tango Show”!! PER QUESTA DATA ABBIAMO BISOGNO ANCORA DI TE!!! Anche se il corowdfunding è finito, puoi ancora donare tramite bonifico bancario direttamente alla nostra APS Oro del Reno! ECCO I DATI: BONIFICO INTESTATO AD APS L’ORO DEL RENO / causale: DONAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI – ConcerTrekking Festival 2021 / IBAN: IT04C0707202405000000205929 / CODICE SWIFT: ICRAITRRTS0 Emil Banca filiale 26 Piazza Maggiore. Perché questa replica?Il buon andamento del crowdfunding e l’incontro con progetto Vamolà e Cooperativa sociale Cim ci hanno spinti a confermare la replica del Tango Show anche a Marzabotto (BO) per domenica 4 luglio! Sarà un “bis” dello spettacolo che andrà in scena la sera prima, sabato 3 luglio, al Rifugio le Casette del Doccione (Porretta Terme -BO). Non potevamo farci sfuggire questa opportunità avendo a disposizione il bandoneonista Luciano Jungman in Italia, tutti gli artisti presenti e con la previsione di bel tempo per il 3 e 4 luglio! Ciò che ci ha tanto convinti, è stato anche l’incontro con la forza del progetto Vamolà: nato in ricordo di Fabio, sostiene percorsi d’inserimento lavorativo di persone con fragilità all’interno della Cooperativa Sociale Cim. Inoltre quest’anno ricorre il trentennale della scomparsa di Fabio: Cim e i suoi amici vogliono ricordarlo continuando ad offrie un aiuto concreto a chi vive una situazione di precarietà.

