Live music a Trebbo di Reno: il programma della Braceria Food and Music

Dal 12 giugno al 31 luglio 2024 alla Braceria Food and Music in via S. Giuseppe 2/ Trebbo di Reno, si svolgerà il primo festival dedicato al buon cibo e alla buona musica della nuova estate bolognese, con la presenza di tantissimi musicisti, tra cui Povia, e grandi comici televisivi.

Ingresso libero

Inizio degli spettacoli ore 20:30 fino alle 22:30. Per le prenotazioni del tavolo chiamare 051 0567806

Il programma di giugno:

12 giugno The Bad Ladies Black& White ‘70

13 giugno Camelot band rock pp

17 giugno Reverso bossa nova

18 giugno Le Corde vocali pop rock anni 60/70/80

19 giugno The Bad Ladies New York jazz

20 giugno Povia

24 giugno I fantastici 4: Vasumi/Trentalance/Dalfiume e Dondarini

25 giugno Gipsy Caravane flamenco

26 giugno Nessun Rumore tributo a L.Battisti

27 giugno The Bad Ladies Copacabana latin night