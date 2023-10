Una mostra di opere d'arte di grandi dimensioni per omaggiare un importante artista: Concetto Pozzati, quando e dove

La grande bellezza dell'arte è capace di incantare e di farci stare meglio, appagando la sete di conoscenza. Lo sapeva bene Concetto Pozzati, figura molto importante per la città di Bologna, artista visivo e intellettuale, teorico e critico, che scrisse sull'arte e curò anche mostre di arte contemporanea in Italia e all’estero. Ammirò il lavoro di altri artisti e incoraggiò generazioni di giovani e emergenti, insegnando per molti anni pittura presso l’Accademia di Bologna, dopo le docenze a Firenze e Venezia e la direzione dell’Accademia di Urbino. Fu anche direttore artistico della Casa del Mantegna, oltre a essere sempre stato un collezionista appassionato. Si impegnò anche attivamente in politica, ricoprendo il ruolo di Assessore alla Cultura del Comune di Bologna dal 1993 al 1996.

Dal 27 ottobre 2023 ll’11 febbraio 2024 Genus Bononiae, insieme a Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, presenta Concetto Pozzati XXL, la prima mostra antologica dell’artista realizzata in una sede museale dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2017.

A Palazzo Fava - Palazzo delle Esposizioni, circa cinquanta opere provenienti dall’Archivio Concetto Pozzati, alcune inedite o non più esposte da tempo, tra dipinti di grande formato, lavori tridimensionali e su carta, compongono una rassegna organica e completa che contribuisce a gettare una luce sulla produzione più significativa e meno nota dell’autore. Pozzati aveva lungamente sognato di realizzare proprio a Bologna una mostra di opere di grandi dimensioni. Genus Bononiae e l’Archivio Concetto Pozzati realizzano oggi il desiderio dell’artista, rendendo omaggio, con questa mostra, alla sua vasta produzione pittorica, grafica, intellettuale e umana.

La mostra, a cura di Maura Pozzati, critica d’arte e docente, curatrice e direttrice dell’Archivio Concetto Pozzati, delinea un percorso non cronologico ma suddiviso per temi, suggerendo un dialogo intimo tra i quadri del pittore, gli affreschi e gli elementi architettonici e decorativi di Palazzo Fava. Le opere, allestite nelle 5 sale del Piano Nobile e nelle stanze del Piano Galleria, illustrano le fasi principali della carriera dell’artista. Si parte dalla stagione Informale della fine degli anni ’50, per poi passare alle opere iconiche della metà degli anni ’60 riconducibili al periodo “Pop”, fino alla produzione degli anni ’70, la meno conosciuta, che risente del clima concettuale del tempo, fino a giungere alla pittura densa e carnosa degli anni ’80, ’90 e 2000, che registra l’interesse dell’artista per gli oggetti del quotidiano e d’affezione, a cui si aggiunge l’ultima folgorante serie, Vulvare, del 2016.

Una rassegna che restituirà quindi, per la prima volta, un’immagine completa di Concetto Pozzati e che sarà accompagnata da un catalogo bilingue (italiano/inglese) edito da Maretti Editore con le immagini di tutte le opere esposte, fotografie d’archivio e documenti inediti. Il volume raccoglierà anche gli scritti dell’artista inerenti ai cicli pittorici esposti e un’antologia di testi critici selezionati dalla curatrice Maura Pozzati.