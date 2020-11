CondiMenti Off si sposta on line: "Like a Queen: Tanya Lewis Quartet"

CondiMenti Off reagisce al Covid e si sposta on line!

Like a Queen: Tanya Lewis Quartet. Un viaggio nu-soul e jazz con la cantante di New York, Tanya Lewis, accompagnata da Felice Del Gaudio (contrabbasso), Alessandro Altarocca (piano), Lele Veronesi (batteria). Il progetto propone in una nuova veste alcuni dei piu' famosi ed importanti standard della musica jazz attraverso il trio e la splendida voce di Tanya Lewis.

Venerdì 27 novembre alle 21.30 online dal Teatro Biagi D'antona sul canale YouTube del Comune di Castel Maggiore (prenotazione gratuita su piattaforma Eventbrite)

In ottemperanza al DPCM del 25 ottobre che ha previsto la sospensione degli spettacoli teatrali e di tutti gli eventi aperti al pubblico, lo spettacolo è stato spostato on line per garantire al pubblico prenotato la visione, sul canale Youtube Telecastelmaggiore.

- IL LINK SARA' VISIBILE SOLO DALLE 21:30 ALLE 22:30 COME UNICA REPLICA,

- PER INFORMAZIONI: tel. 328.2389373



Tanya Lewis è una vocalist giamaicana/americana. Nata a New York, Tanya si è innamorata del canto, della danza e della recitazione. Si esibisce da più di 30 anni; sui palcoscenici di tutto il mondo. Tanya ha conseguito una laurea in discipline umanistiche interdisciplinari con discipline in musica, teatro e arte. Di formazione classica. Lo studio della voce ha dato vita a tanti progetti, tra cui il suo progetto solista "Like a Queen" tra jazz e soul.

Felice Del Gaudio, bassista e contrabbassista, diplomato in musica jazz ,laureato in scienze politiche. Nella sua carriera ha collaborato con: Paul Wertico,Lucio Dalla,quartetto archi opera di Berlino,H.Gualdi, Raffael Gualazzi, Daniele di Bonaventura, Biagio Antonacci...e tanti altri. Ha pubblicato 4 metodi per lo studio del basso,un dvd didattico, ha al suo attivo piu di 150 registrazioni discografiche e 5 album come solista e leader.

Alessandro Altarocca, pianista di fama nazionale ha collaborato con: Hengel Gualdi e Piergiorgio Farina; Marco Tamburini, Piero Odorici e Carlo Atti; con artisti già consolidatisi a livelli europei tra cui Tino Tracanna, Attilio Zanchi e Massimo Manzi, e ancora Ares Tavolazzi, Ellade Bandini, Alberto Borsari, Francesco Petreni. Non sono mancate inoltre le esperienze con musicisti americani, quali Keith Copeland, Steve Trovato, Bobby Durham, Steve Ellington... Queste collaborazioni sono valse ad Alessandro la menzione di talento emergente tra i jazzisti emiliani presso la prestigiosa rivista Musica Jazz. Attualmente Alessandro collabora come musicista e arrangiatore con diverse case discografiche.

Lele Veronesi ha studiato due anni con il M° Ubaldo Rivi e due anni con il M° Mauro Gherardi, frequenta lo stage a Umbria Jazz ‘87 vincendo il premio speciale di una borsa di studio per la Berklee School di Boston. Pianoforte e Armonia: ha studiato due anni e mezzo con il M° Lamberto Lipparini e consegue la licenza di teoria e solfeggio al Conservatorio G. B. Martini di Bologna. La sua esperienza live su palchi italiani e internazionali inizia nel settembre del 1982 con le migliori orchestre. Collaborazioni Live: Biagio Antonacci, Gloria Gaynor, Lorella Cuccarini, Renato Zero, Gino Paoli, Riccardo Cocciante. Inoltre, ha collaborato occasionalmente con Fabio Concato, Laura Pausini, Elisa, Giorgia, Spagna, Ron, Lucio Dalla, Nek, Umberto Tozzi, Tullio De Piscopo, Fausto Leali, Alex Baroni, Tosca, Massimo Ranieri, Alex Britti , Raf, Michele Zarrillo, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi e Jovanotti..