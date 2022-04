CondimentiOff presenta: Rocket Girls - Storie di ragazze che hanno alzato la voce. Incontro con l'autrice LAURA GRAMUGLIA



Il viaggio di Rocket Girls – Storie di ragazze che hanno alzato la voce (Fabbri Editori) inizia dal desiderio di offrire visibilità a musiciste che la storia ha a lungo dimenticato o ancor peggio cancellato. Una narrazione per conoscere da vicino artiste appassionate e indipendenti, osservatrici acute e affamate di novità. Per raccontare battaglie pubbliche e private, tra curiosità, spunti e ispirazioni per la vita di ogni ragazza, di ieri e di oggi. Un percorso che incoraggia a spingersi oltre le etichette e a considerare la musica composta, raccontata e prodotta dalle donne non un genere a sé, ma una narrazione ricca e sfaccettata quanto quella maschile. Dal vivo, l’autrice Laura Gramuglia è solita accompagnare il pubblico alla scoperta di vite straordinarie attraverso una narrazione ricca di parole e canzoni: una selezione di brani ad hoc tratta proprio dalle pagine del libro e da ascoltare rigorosamente a 33 e 45 giri. Completano la messa in scena le opere dell’illustratrice Sara Paglia.

https://fabbrieditori.rizzolilibri.it/libri/rocket-girls



Laura Gramuglia è speaker, dj, autrice. È stata tra i conduttori di Weejay a Radio Deejay. Hascritto di musica e donne su «Rolling Stone», «Tu Style», «Futura», «Vinile» e ha collaborato al lancio della piattaforma di podcasting «Spreaker». Per Arcana Edizioni ha pubblicato “Rock in Love - 69 storie d’amore a tempo di musica”, tradotto in Turchia, “Pop Style - La musica addosso” e “Hot Stuff - Cattive abitudini e passioni proibite. L’erotismo nella musica pop”. Per Fabbri Editori “Rocket Girls - Storie di ragazze che hanno alzato la voce”, tradotto in Brasile. Su Radio Capital è autrice e conduttrice dei format Rock in Love, Capital Hot, Capital Supervision e Rocket Girls. Su Rai Italia ha raccontato “Amori lontani” nei programmi Community e L’Italia con Voi. Su RSI racconta di musica e moda nelle trasmissioni Tutorial e Filo Diretto.



Info:

- LA DURATA DELL'INCONTRO E' DI 60 MIN CIRCA

- LA PRENOTAZIONE E' OBBLIGATORIA COME E' OBBLIGATORIO IL GREEN PASS .

- Prenotate il vostro posto, GRATUITO!

- PER INFORMAZIONI CHIAMARE IL: 328.2389373

IMPORTANTE: L'INCONTRO HA POSTI LIMITATI



CondimentiOff è una rassegna curata da Articolture e Bottega Bologna (direzione artistica Fabrizio Tito Cabitza) per il comune di Castel Maggiore, sostenuta dall'Unione Reno Galliera. Racchiude tutti gli appuntamenti 2022 prima e dopo il Condimenti Festival.