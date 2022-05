Conferenza: alla ricerca dell'essenza spirituale

L’Accademia Gnostica di Bologna, propone una conferenza aperta a tutti, di introduzione alla scoperta dell'essenza spirituale.

"Ciò che rende bello e adorabile un bambino appena nato è la sua Essenza: essa costituisce la sua vera realtà.

Nell’Essenza si trova la religione, il Budda, la saggezza, le particelle di dolore del Padre nostro che sta nei cieli e tutti i dati necessari per l’Autorealizzazione intima dell’Essere.

L’Essenza purtroppo è imbottigliata, rinchiusa nell’ego e questo è deplorevole.

Affinché l’Essenza cresca di più deve accadere qualcosa di molto speciale, occorre realizzare qualcosa di nuovo.

Mi riferisco in particolare al lavoro su se stessi. Lo sviluppo dell’Essenza è possibile unicamente con “lavori coscienti e patimenti volontari”.

Cell: 3895266333