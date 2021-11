Conferenza di Francesco Barberini. L'evoluzione della natura e dei dinosauri

Nell'ambito della rassegna Letture in Biblioteca eccezionale incontro sabato 4 dicembre alle ore 10, con il giovane divulgatore Francesco Barberini.



Siamo veramente orgogliosi di poter ospitare Francesco a Budrio ed offrire ai nostri ragazzi l'opportunità di conoscere un giovane divulgatore che nelle sue conferenze riesce ad incantare giovani e meno giovani con il racconto della scienza e della natura.



Francesco ha 14 anni ed già nominato Alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici e divulgativi dal Presidente Sergio Mattarella.



Il sogno di Francesco è quello di diventare ornitologo. Dall’età di 7 anni realizza video in oasi e parchi per far conoscere la natura ai suoi coetanei. Dall’età di 8 anni realizza conferenze in presenza o tramite internet, sulla natura ed in particolare sull’evoluzione dei dinosauri in uccelli, col fine di sensibilizzare persone di ogni età.



Ha tenuto conferenze in scuole, Università e Musei, anche in Finlandia in lingua inglese.

Ha pubblicato sei libri, fra cui “Che fine hanno fatto i dinosauri? – Com’erano veramente e come sono diventati” dove parla delle ultime scoperte scientifiche che ci mostrano come in realtà erano i dinosauri e del fatto che non si sono estinti, ma sono ancora tra noi, infatti sono gli odierni uccelli.



Francesco è e rimane un ragazzo della sua età che ama raccontare e condividere le sue conoscenze . Oltre a studiare, frequenta la prima liceo scientifico, tiene rubriche periodiche nella trasmissione di Rai 3 “Kilimangiaro” nel programma di Rai 2 “Detto Fatto” e cura una rubrica settimanale nel programma “#Explorers” di Rai .





Sabato 4 dicembre ci racconterà la storia dei dinosauri e la loro evoluzione e scomparsa rivelandoci le ultime scoperte in materia.



Prenotazione obbligatoria al numero 051 801220.