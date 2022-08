Conferenza gratuita: i diversi livelli della mente

L’Accademia Gnostica di Bologna, propone una conferenza aperta a tutti per riflettere ed studiare i diversi livelli della mente.



La mente è la prova più dura per la coscienza perché è quella che si presta all’illusione, alla fantasia, alla speculazione, al mondo soggettivo; pertanto a questo punto del programma è importante fare uno studio completo e dettagliato sulla mente.



I saggi processi della mente interiore hanno come molle segrete quei dati formidabili della sapienza che è contenuta nella Coscienza.



Chi ha aperto la mente interiore ricorda le sue vite precedenti, conosce i misteri della vita e della morte non per quello che ha letto o non letto, non per quello che un altro ha detto o non ha detto, non per quello che ha creduto o non ha creduto, ma per esperienza diretta, vissuta, terribilmente reale.



Vi aspettiamo per condividere questa esperienza. (La capienza sarà limitata per garantire il distanziamento. Prenotazione di posti)





Mercoledì 7 settembre 2022 alle 19:45





Tel: 3895 266 333