“Consapevolmente insieme”… una giornata a crespellano sull'amore di sè e la non violenza

“Consapevolmente insieme”… anche nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In questi giorni sui quotidiani si legge sempre più spesso di ragazzine violentate, donne palpeggiate sul bus…anche in una città per anni considerata “tranquilla” come la piccola Bologna.



Il 25 novembre ormai da diversi anni è stata istituita la giornata contro la violenza sulle donne, in ricordo delle sorelle Mirabal, che in Repubblica Dominicana sono state deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 .



In tutta Italia non mancheranno dibattiti, incontri, conferenze, spettacoli …e noi di associazione IAM da sempre attenti a tematiche attuali e sociali, non potevamo restare immobili.



Abbiamo deciso per l’occasione di offrire gratuitamente le nostre attività per una giornata dedicata al benessere ed alla condivisione, attraverso lo Yoga, l’Arte e il Teatro, a Crespellano (Bo).

(Queste attività sono inserite nel progetto Consapevolmente Insieme che sarà attivo fino a fine dicembre sui territori di Bologna, Monghidoro e Crespellano).



Dalla mattina al tardo pomeriggio si alterneranno i nostri laboratori, condotti da Gaia Chon del gruppo Gayayoga per la parte di yoga e meditazione, a cui si aggiungerà Jonathan Mastellari -assistente sociale che lavora con centri di uomini maltrattanti (CUAV)-per il laboratorio di teatro dell’oppresso.

(Insieme i due formatori hanno costituito il progetto Fucsia Teatro da anni attivo sui temi del pregiudizio, della discriminazione, della libertà di espressione).



Nell’arco della giornata ci domanderemo quante volte siamo aggressivi, prima di tutto verso noi stessi e poi verso gli altri.

Cercheremo di osservare quante frasi e parole limitanti , discriminanti usiamo ogni giorno nel linguaggio quotidiano, sia che siamo donne sia che siamo uomini.

Ascolteremo le nostre sensazioni, allineeremo i nostri respiri e condivideremo buone pratiche corpo-mente.

Eviteremo di accusare : non sono gli uomini violenti, ma lo possono essere ALCUNI uomini, tanto quanto lo può essere una collega donna, una amica, con le sue frasi, con i suoi giudizi.

Andremo a smantellare con pazienza e amore tanti luoghi comuni e pregiudizi a volte così radicati in noi che non ci facciamo neanche più caso…

Perché come scriveva Marcella Murgia ci sono “frasi che non vogliamo sentire più”.



L’evento è gratuito ma su prenotazione obbligatoria e prevede tre laboratori distinti :

Yoga dalle 10.30 alle 11.45

Meditazione dalle 15 alle 16.15

Teatro dalle 17.15 alle 18.45

E’ possibile partecipare a tutti come a solo un incontro.

E’ richiesto un abbigliamento comodo per ogni attività,

per le prime due anche un tappetino personale.