"Consegne": online dal vivo una performance da coprifuoco di Kepler-452

Fino a domenica 22 novembre (dal 19 novembre) "Consegne": online su Zoom e dal vivo (ma a distanza) sotto casa dello spettatore una performance da coprifuoco di Kepler-452. Un progetto di Enrico Baraldi, Nicola Borghesi, Riccardo Tabilio, con Nicola Borghesi, coordinamento Michela Buscema.

Un corriere si sposta nella città, per effettuare la sua consegna. Porta un pacco da un punto A, a un punto B, dal punto di partenza all’indirizzo di consegna. Sulle spalle ha un cubo colorato, degli stessi colori della sua uniforme, la sua livrea di corriere corridore adatta al vento e alla pioggia, adatta ad attraversare il coprifuoco. Che cosa consegna? Un prodotto, e un percorso-performance site specific sulla piattaforma Zoom per uno spettatore – o per più spettatori che abitano allo stesso indirizzo – nella città di Bologna.

Consegne è uno spettacolo nato dallo sconforto di questa nuova chiusura dei teatri; pensato per la notte più desolata mai conosciuta da molti anni: quella del cosiddetto «coprifuoco». Pensando a quali attività possono continuare a esistere in questo contesto fosco, doloroso, angosciante, la figura immediatamente immaginata è quella del corriere, del rider. Quelli che non hanno smesso mai di lavorare, nemmeno nella fase più dura del lockdown. Kepler-452 ha dunque pensato di far travestire un attore da rider, o meglio, di farlo diventare a tutti gli effetti un rider. E di effettuare delle consegne. Per tutta la durata del viaggio attraverso la città deserta, il corriere sarà collegato col destinatario della sua consegna, offrendo una prospettiva sul vuoto urbano altrimenti impossibile. Fino all’inevitabile suono del campanello.

Consegne è un’azione artistica corsara, assurda, economicamente insostenibile. Consegne è un incontro improbabile in un momento impensabile tra un attore travestito da rider e uno spettatore travestito da destinatario che tentano ostinatamente di capirsi in una città deserta e buia.

Per prenotarsi: 389 6308310

Le prenotazioni aprono lunedì 16 novembre alle ore 12:00.