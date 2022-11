"La conta di Natale" al Teatro Laura Betti

Mercoledì 7 dicembre lo spettacolo "La conta di Natale" in scena al Teatro Comunale Laura Betti.

Uno spettacolo che porta in scena un Calendario dell’Avvento fatto di storie e racconti in ventiquattro caselle. Dietro le caselle colorate, la storia del Fiocco di Neve che non vuole cadere per terra, quella del Colore di Babbo Natale, quella delle Carte da Regalo che sono tutte spiegazzate, ma anche quella del Manto di Neve che entrerà in teatro e passera? sopra ai bambini, e molte altre ancora per arrivare all’ultima, piccola e luminosa storia della Vigilia di Natale.

Nell’ambito de La Festa degli Elfi – Le mille luci di Casa

programma natalizio a cura del Comune di Casalecchio di Reno

Compagnia MOMOM

La conta di Natale

di Claudio Milani e Elisabetta Viganò

con Claudio Milani e Arianna Pollini

tecnico audio e luci Andrea Bernasconi

produzione MOMOM

età consigliata: dai 3 anni

tecnica: teatro di narrazione e pupazzi

durata: 55 minuti