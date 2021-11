Pomeriggio a Teatro: "La conta di Natale" e la gioia che dà il calendario dell'Avvento

Martedì 7 dicembre "La conta di Natale" al Teatro Comunale Laura Betti. Spettacolo per bambini dai 3 anni agli 8. Che sia semplice, di cartoncino con nascosti piccoli disegni, o più ricco, fatto di sacchetti con giochi e cioccolatini, il Calendario d’Avvento è una piccola gioia che accompagna i bambini per tutto dicembre fino ad arrivare a Natale.

La Conta di Natale porta in scena un Calendario d’Avvento con caselle grandi e piccole che nascondono storie, brevi racconti, pupazzi, giochi e qualche cioccolatino per i più fortunati.

I numeri dall’uno al ventiquattro si apriranno uno dopo l’altro con una filastrocca detta tutti insieme, a volte sussurrando come un vento leggero, a volte urlando come un orco affamato, altre ancora parlando senza usare la voce.

Dietro le porticine colorate si potrà trovare la storia del Fiocco di Neve che non vuole cadere per terra, quella del Colore di Babbo Natale, quella delle Carte da Regalo che sono tutte stropicciate, ma anche quella del Manto di Neve che entrerà in teatro e passerà sopra ai bambini, e molte altre ancora per arrivare all’ultima, piccola e luminosa storia della vigilia di Natale.

Le storie de La Conta di Natale sono corte come un soffio o lunghe come un filo per i panni, piccole come un cioccolatino o grandi come un pupazzo di neve o… pericolose come quella dell’Orco Balocco che mangia solo regali!

La conta di Natale

di Claudio Milani ed Elisabetta Viganò

con Claudio Milani e Arianna Pollini

tecnico audio e luci Andrea Bernasconi

fotografie di scena Paolo Luppino

organizzazione Simona Cattaneo

produzione MOMOM

Lo spettacolo sarà preceduto da:

Festa degli Elfi con Albero e Presepe

Piazza del Popolo, Casalecchio di Reno

Ore 16.00

Apertura Festa

Consegna agli elfi delle letterine per Babbo Natale

Ore 17.00

Lancio dei palloncini (biodegradabili)

Merenda con Avis, biscotti e dolcetti offerti dai forni e pasticcerie locali, vin brulé con gli Alpini. (In ottemperanza alle norme anti Covid la merenda sarà servita in monoporzioni a ogni bambino)

Ore 17.30

A cura di Casalecchio Insieme Pro Loco

Accensione dell’Albero di Natale proveniente dal Comune di Monzuno e inaugurazione del Presepe in terracotta (allestimento scenografico a cura di Dario Melloni)