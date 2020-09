Contadini bio in piazza a San Lazzaro

Dopo il grande successo dell’edizione 2019, i contadini tornano in piazza per far conoscere il proprio lavoro e, soprattutto, avvicinare il grande pubblico ai temi del biologico, del rispetto della natura e del mangiar sano. Una giornata che è anche occasione di dibattito, di incontro e di conoscenza. Anche quest'anno si arricchisce infatti di laboratori, momenti di confronto e degustazioni. Vivere Sostenibile ne è Media Partner.



Gli eventi della mattina sono dedicati all’apicoltura e al cruciale ruolo che le api svolgono all’interno dell’ecosistema. L’entomologo Claudio Porrini e l’apicoltore Andrea Lilli ci accompagneranno nel mondo di questo infaticabile insetto all’interno di uno spazio informativo interamente dedicato alle api. Si potrà inoltre degustare il miele prodotto da Francesca Astorri e dallo stesso Andrea Lilli, oltre ad assistere al processo di smielatura ed osservare le api nell’arnia dimostrativa.



Nel corso del pomeriggio, invece, si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “I tanti volti dell’agricoltura Bio – Un confronto tra bio contadino e industriale”, con la partecipazione dell’agroecologo Giovanni Bazzocchi e della contadina Elisa Mattioli; modera l’ingegnera ambientale Francesca Cappellaro. Nel corso della tavola rotonda si esploreranno le differenze tra il piccolo produttore biologico e il produttore che coltiva su larga scala per la grande distribuzione. Dal modo diverso di coltivare, alle leggi che governano il mercato, saranno molti i temi affrontati nel corso dell’evento.

Al festival non possono ovviamente mancare i contadini biologici!

Per tutta la giornata i contadini offriranno degustazioni e vendita diretta, facendo così conoscere la produzione biologica locale. Quasi tutti i partecipanti, infatti, provengono dalle valli dal Savena all’Idice, per una filiera diretta a chilometro zero rispettosa dell’ambiente e della freschezza dei prodotti. Sono inoltre presenti vari stand enogastronomici, con proposte culinarie di alta qualità.

Contadini Bio in Piazza, domenica 27 settembre 2020, h. 10-20, piazza Bracci, San Lazzaro di Savena (BO). Ingresso gratuito.