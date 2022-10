Docufilm "Il Contatto": due cuccioli di lupo

Sabato 15 Ottobre il Cinema/Teatro comunale di Sasso Marconi ospiterà la proiezione del docufilm “Il Contatto”: una pellicola di Andrea Dalpian che racconta la storia di Ulisse e Achille, due cuccioli di lupo in difficoltà, recuperati e rimessi in libertà dopo un periodo di cura e riabilitazione presso il Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone di Sasso Marconi.

Una storia capace di emozionare, coinvolgere e incuriosire, divenuta un documentario dove musica e parole lasciano spazio a un racconto per immagini che ha come protagonisti incontrastati i due lupi e l’ambiente in cui si muovono. Presentato al 24° Festival CinemAmbiente di Torino, “Il Contatto” è stato selezionato per importanti festival internazionali, tra cui il Portland Film Festival e il Filmmakers United Film Festival 2022 (dove è stato premiato come “Miglior film sugli animali”).

La proiezione sarà seguita da un momento di dibattito con gli autori - il regista Andrea Dalpian e Giusi Santoro di Pop Cult Docs, che ha prodotto il film - ed Elisa Berti, direttrice del Centro Fauna Monte Adone, che per oltre un anno ha seguito i due cuccioli di lupo nel loro percorso di riabilitazione.

L’evento, organizzato dal Comune di Sasso Marconi, sarà dunque l’occasione per scoprire questa incredibile storia e conoscere meglio le attività del Centro Monte Adone, impegnato da oltre trent’anni nel recupero e nella tutela degli animali selvatici ed esotici, e oggi eccellenza a livello nazionale per il recupero dei lupi feriti: grazie al Progetto Lupo Monte Adone, dal 2014 il Centro sassese dispone infatti di un’area attrezzata per la cura, la degenza e la riabilitazione degli esemplari feriti, recuperati in condizioni di difficoltà o vittime di atti di bracconaggio.

Appuntamento alle 16 al Cinema comunale (Piazza dei Martiri 5, Sasso Marconi).