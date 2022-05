Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Sarà inaugurata sabato 14 maggio alle ore 17.30 la mostra collettiva “Contemporanea" presso la rinnovata sede della storica Galleria De’ Marchi e fino al 23 maggio il pubblico potrà interfacciarsi con i lavori recenti di artisti accuratamente selezionati che parlano al presente secondo il proprio linguaggio,spaziando dalla pittura alla scultura, dall’illustrazione alla fotografia, instaurando un importante dialogo in linea con il concetto stesso del contemporaneo, ben evidenziato anche nel titolo. A cura di Fabiana Maiorano e Alisia Viola, con il supporto di Hubbinar, APS Gilbert Kruft e Artogether la mostra darà risalto all’arte emergente, intesa come necessità di comunicare ed esprimere sentimenti, situazioni, visioni e temi relativi al nostro quotidiano. Il progetto espositivo si pone come obiettivo quello di indagare sempre più da vicino l’arte che fa parte oggi delle vite del singolo individuo e della collettività, portando alla luce le variegate ricerche degli artisti esposti. Fiore all’occhiello di questa mostra sarà un’opera del Maestro tedesco Gilbert Kruft gentilmente concessa dall’Associazione APS Gilbert Kruft. “Atarassia” è la prima delle ultime sculture ancora in gesso ad essere stata fusa in bronzo dopo la prematura scomparsa dell’artista. Realizzata nei primi anni del Duemila, dopo circa vent’anni e numerosi sforzi dell’associazione, marzo 2022 ha visto l’inizio della realizzazione in bronzo di questo ultimo ciclo scultoreo. Oltre ad essere un valore aggiunto, “Atarassia” è un po’ il manifesto di questa mostra, sottolinea il rapporto tra passato, presente e futuro e il costante legame tra antico e contemporaneo, tra pensiero e forma. Gli artisti in mostra: Alice Baiardelli, Cristina Barbieri, Tiziana Bortolotti, Silvia Cammarota, Alessia Eva Cerioli, Sandra Cervato, Enrica Colico, Giorgia Coniglio, Maddalena Contadini, Lorenzo Conti, Arturo Ianniello, Evgenia Kaika, Giuseppe Lenzone, Stefano Mariani, Maria Neola, Pitmarels , Gianmarco Pulimeni , Leumas Roa, Letteria Russo, Andrea Simoncini, Maria Virseda, Tommaso Maurizio Vitale, Stefania Zini Due imperdibili eventi all’interno della rassegna: 15 maggio ore 11.30 – Talk sugli NFTs insieme al team di OBSERV, un progetto sviluppato tramite un account sul marketplace di OpenSea, che raccoglie opere digitali del proprio team di artisti per proporle sul mercato utilizzando la tecnologia della blockchain, degli NFTs (non fungible tokens) e della cryptovaluta. 21 maggio ore 17.30 – Opera performativa dell’artista Ugo Armaroli, il quale farà un’azione di recupero su oggetti quotidiani per donarli ai visitatori. “Contemporanea” è visitabile tutti i giorni, dal 14 al 23 maggio 2022, dalle ore 16.30 alle ore 19.30