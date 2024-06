Workshop teatrale gratuito nel cuore del quartiere Savena

l Lib Lab è un laboratorio teatrale esperienziale libero e gratuito offerto dalla Compagnia Teatrale Dâimò APS, che darà la possibilità di avvicinarsi al teatro in maniera giocosa e naturale, rivolto a tutti, sia per chi ha già esperienza così da potersi allenare e sia per chi si vuole approcciare per la prima volta a questa fantastica esperienza.



Ecco cosa faremo insieme:



- Riscaldamento del corpo e della voce,

- Esercizi teatrali di interpretazione, immedesimazione e ritmo

- Tecniche di memoria,

- Esercizi di improvvisazione.



Divertendoci capiremo insieme quale può essere in futuro la migliore soluzione per continuare questa esperienza teatrale.



Sono singoli workshop quindi è possibile venire di volta in volta ma per organizzare al meglio è assolutamente necessario prenotare prima di ogni appuntamento, in quanto i posti sono limitati e i giorni della settimana cambiano sempre!



Abbigliamento e scarpe comode, dai vi aspettiamo! Anche in caso di pioggia nessun problema ci spostiamo all'interno sul palco del teatro della Fiducia (ex Lambrakis).



Per info e prenotazioni:



Whatsapp: 3201580733 oppure per approfondire vai sul nostro sito www.daimo.org