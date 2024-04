Conto alla rovescia per la StraBologna: ecco i tre percorsi per la stagione 2024

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Inizia il count-down per la 43° edizione della StraBologna, in programma il 12 maggio 2024: sono stati rivelati i percorsi che seguono alcune delle vie più caratteristiche e suggestive della città.

Come di consueto sono stati previsti tre itinerari che si snodano attraverso lunghezze diverse: percorso mini di 5 km, percorso medio di 7.5 km e il percorso maxi di 10 km. Per una buona parte seguiranno lo stesso itinerario, dalla partenza in Via Rizzoli ( prevista per le ore 10:30 di domenica 12 maggio) si svolterà a destra su Via Indipendenza, percorrendola quasi interamente. All’incrocio con Via Irnerio si continua verso destra percorrendo quest’ultima fino alla piazza di Porta San Donato, dove si procede lungo la Via universitaria per antonomasia, Via Zamboni.

Dopo un breve tratto in Via delle Belle Arti e Via Delle Moline, il percorso vira su Via Piella, famosa per la “Piccola Venezia”.

Successivamente si ritorna nella zona universitaria percorrendo Via Marsala, Via Petroni e Via Aldrovandi, dove arriva la prima differenza sostanziale tra i tracciati: il percorso mini procede su via Guerrazzi fino a Via Santo Stefano, il medio e il maxi invece proseguono su Strada Maggiore, Via Fondazza e Via Santo Stefano, dove si ricongiungono con il mini.

Successivamente viene percorsa Via Farini transitando di fronte alla suggestiva Galleria Cavour, a questo punto il percorso mini svolta a destra in Via dell’Archiginnasio e termina all’arrivo in Piazza Maggiore, mentre i percorsi medio e maxi proseguono su Via Barberia fino a Piazza Malpighi.

Qui il percorso medio giunge alla sua conclusione procedendo lungo Via Ugo Bassi fino in Piazza Maggiore, il maxi invece prosegue verso Piazza San Francesco e Via del Pratello.

La parte finale dei 10 km del percorso maxi prevede il transito in Via San Rocco, Piazza Azzarita, Via Calori e Via del Rondone per poi entrare in Parco XI Settembre, da cui poi esce dal cancello di Via Riva di Reno.

Il percorso maxi si conclude percorrendo Via Marconi per poi svoltare a sinistra su Via Ugo Bassi e terminare anch’esso in Piazza Maggiore.

L’arrivo sarà segnalato dall’arco UISP, in prossimità del quale sarà posizionato il palco per le premiazioni dei gruppi e dei teams più numerosi e degli istituti primari che hanno partecipato alla StraBologna Scuole – 17° Grand Prix Emil Banca.

Il percorso sarà segnalato, così come le deviazioni del percorso medio e del percorso mini; sarà presente un punto ristoro in Strada Maggiore, all’angolo con Via Fondazza e il ristoro finale in Piazza Maggiore. Anche i nostri amici a 4 zampe potranno trovare conforto in punti ristoro dedicati a loro!

Ci si potrà iscrivere fino all’ultimo minuto, sarà infatti presente uno stand dedicato alle iscrizioni, mentre coloro che hanno effettuato l’iscrizione online sul sito strabologna.it possono recuperare il kit t-shirt + pettorale già in questi giorni presso la sede UISP in Via dell’Industria 20 oppure il 10, 11 e 12 maggio negli spazi dedicati in Piazza.