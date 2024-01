ART CITY ! Controtendenza - fotografia a sviluppo istantaneo

La fotografia istantanea torna protagonista a Spazio Viola, con “CONTROTENDENZA”, nell’ambito della dodicesima edizione di Art City Bologna, il programma di mostre, eventi e iniziative promosso dal Comune di Bologna in collaborazione di BolognaFiere.

La mostra di Polaroiders e ISO600, a cura di Alessia Amati e Alan Marcheselli, si compone della collettiva dove 22 artisti internazionali presentano una selezione di 4 immagini in originale.



“La fotografia è un modo di sentire, di toccare, di amare.”

– Aaron Siskind



"CONTROTENDENZA"

Prima lo schermo nero, seduti al cinema o sul divano di casa vediamo dipanarsi a cerchio una pellicola color oro e con il ruggito del leone compare la scritta "Ars Gratia Artis" - una frase latina: "l'arte per l'arte", ossia "l'arte solo per l'arte stessa".

C'è una filosofia meravigliosa dietro quelle poche parole, con esse si afferma che la vera arte è fine a se stessa, e si esclude ogni scopo che non sia la pura e disinteressata bellezza.

Così "CONTROTENDENZA" si estranea da qualsiasi fine che sia utilitario, morale, politico, sociale, religioso, ecc.

Parafrasando Oscar Wilde “non esistono Fotografie morali o immorali. Ci sono solo le Immagini e la Buona Fotografia.



"CONTROTENDENZA" a cura di Alessia Amati e Alan Marcheselli rappresenta la ricerca di un canone estetico soggettivo e narrativo, nella visione di 22 artisti provenienti da tutto il mondo accomunati dal comune mezzo della fotografia istantanea polaroid.