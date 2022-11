“Corpo efficiente per un’azione efficace: coerenza tra efficienza fisica e mentale nell’operatività della divisa”

La FIEFS (Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi – Benemerita dal CONI) ha organizzato un convegno gratuito che tratterà in modo approfondito tutte quelle dinamiche che scaturiscono con l’approfondimento di una buona conoscenza dell’efficienza fisica e mentale, con particolare riguardo verso gli operatori, civili e militari, che per motivi di volontariato e/o lavoro si rendono visibili nella nostra società con una divisa.

Il convegno prenderà avvio con i ringraziamenti per tutte le realtà nazionali che hanno sostenuto con patrocinio morale l’iniziativa e non per ultimo in ordine di importanza, i ringraziamento alla seconda istituzione della Repubblica Italiana, la benemerenza ricevuta da parte del Senato.

Nel parterre dei testimonial e dei relatori figureranno il Presidente della FIEFS Nazionale Prof. Pippo Cindolo, il C. te del Centro di Mobilitazione Nord Ovest del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana M. llo Magg. cav. Guido SALTINI e il Ten. Emanuele Mattiello, l’ex primatista di Lancio del Martello Ester BALASSINI, la dott. ssa Roberta FRANCHI Chinesiologa, il dott. cav. Massimo GIULIANI delegato FIEFS Lombardia e Consigliere Nazionale per la stessa nonché Cap. (cgd) del Corpo Militare della CRI, la Dott. ssa Ilaria De Vito Psicologa ed una testimonial d’eccezione, la Graduata Scelta Simona BELLO del 121° Rgt. Artiglieria Controaerei “Ravenna” che descriverà le dinamiche affrontate e supportate in ambito di missioni di pace.

L’ambito del consesso sarà svolto presso la struttura della Pubblica Assistenza di Sasso Marconi in via San Lorenzo, 4 dalle ore 15.15 del prossimo 19 novembre 2022.



In un periodo atipico e probabilmente nuovo, di cui ogni cittadino non aveva la benché minima preparazione nell’affrontarlo, le organizzazioni partecipanti si sono adoperate per sensibilizzare l’opinione pubblica verso questi importanti valori, queste dinamiche relazionali, che ci vedono collaborativi nel silenzio per un’Italia migliore.