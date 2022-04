A conclusione del laboratorio WikiW, Associazione Orlando e le wikimediane di Bolognainvitano al convegno "Immortali! Come colmare il gender gap sui progetti Wikimedia e OpenStreetMap e aumentare la visibilità delle donne che hanno fatto la storia", di Bologna e non solo. Questo convegno nasce per avvicinare il grande pubblico alla tematica del divario di genere sui progetti Wikimedia e OpenStreetMap.



Attualmente, sulla Wikipedia in italiano le biografie femminili rappresentano solo il 16% del totale. Secondo uno studio recente, solo tra il 9% e il 22% dei wikipediani sono contributrici. Studi svolti negli ultimi dieci anni dimostrano che il gender gap è sistemico. La sottorappresentazione delle donne è diffusa, e Wikipedia non fa eccezione, ma varie iniziative stanno cambiando le cose.



Il convegno è gratuito e aperto a tutti, si terrà dalle ore 14:00 alle 18:30 al Centro delle donne di Bologna.



Consigliamo di prenotare su Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-convegno-wikiw-e-le-immortali-274202937367