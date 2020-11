Convegno online "musicoterapia in reparto"

Mozart14 e IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna -

Policlinico Sant'Orsola-Malpighi presentano il convegno

“Musicoterapia in reparto”. Le ricerche sostenute da Mozart14 aps in collaborazione con il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi nei reparti di Onco-ematologia pediatrica e Terapia Intensiva Neonatale.

Nella mattinata di sabato 14 novembre verranno presentati i risultati dello studio osservativo sugli effetti positivi della musicoterapia sui piccoli pazienti in oncologia pediatrica, reparto diretto dal Prof.Andrea Pession, e le reazione fisio-parametriche del neonato pretermine al canto materno espressivo relative allo studio tuttora in corso nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale diretto dal Prof. Luigi Corvaglia.

Uno studio, quello in Terapia Intensiva Neonatale, che è proseguito in totale sicurezza sia per le mamme che per i bambini coinvolti nella ricerca anche durante questo difficile momento causato dalla pandemia da Covid-19 grazie alla costante collaborazione del reparto e del Policlinico con le operatrici di Mozart14.

La giornata di approfondimento sarà divisa in due sezioni, aperte alle 9.30 dal saluto della Dott.ssa Chiara Gibertoni, Direttore Generale del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi e dall'introduzione del Prof.Giacomo Faldella, Professore dell'Alma Mater Studiorum di Bologna, già Dirigente Responsabile dell'U.O di Neonatologia del Policlinico. Modera Francesca Casadei, responsabile comunicazione di Mozart14.

Dalle 10 alle 11.30: “La musicoterapia di Tamino nel reparto di Onco-ematologia pediatrica. Effetti della musicoterapia sull'active engagement e sul coping positivo: uno studio osservativo sui piccoli pazienti in oncologia pediatrica”.

Dalle 11.45 alle 13.30: “La musicoterapia di Tamino nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale. Reazione fisio-parametriche del neonato pretermine al canto materno espressivo”.



Il convegno si svolgerà online su Zoom e in diretta streaming sul canale Youtube di Mozart14.

Per partecipare al convegno è necessario iscriversi. Per informazioni contattare Mozart14 a info@mozart14.com



I laboratori di Tamino sono sostenuti da Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, UniCredit, Alfasigma.

Mozart14 ringrazia le associazioni Ageop, Amaci e CucciolO per la collaborazione nei laboratori Tamino nei diversi reparti pediatrici.