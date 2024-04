Convegno sui cambiamenti climatici il 19 aprile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Per celebrare la Giornata della Terra, la Commissione Sostenibilità di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, con il patrocinio degli Ordini degli Ingegneri delle province di Ferrara e Ravenna, organizzano venerdì 19 aprile dalle 14.30 alle 18.30 il convegno “Cambiamenti climatici: comprendere gli eventi e le loro dinamiche per assumere scelte efficaci”. L’evento, al quale è necessario registrarsi on line in anticipo, si svolgerà in presenza a Bologna al Museo del Patrimonio Industriale in via della Beverara 123. “Secondo un recente rapporto dell’agenzia europea dell’ambiente, alla quale ha fatto seguito una comunicazione della Commissione europea – ha dichiarato Roberto Pettinari, responsabile della Commissione Sostenibilità e Infrastrutture per Ambiente, Territorio, Energia di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna e moderatore del convegno – l’Europa non è preparata al rapido aumento dei rischi climatici, che minacciano la sicurezza di esseri viventi e infrastrutture cruciali, rischiando di stravolgere il suo attuale equilibrio socio-economico. Tanto che si evidenzia la necessità di investire maggiormente e rapidamente con l’attuazione di politiche e di interventi di adattamento forti e non solo nel taglio delle emissioni.” “In vista dell’Earth Day, che come ogni anno cade il 22 aprile – continua Pettinari – come Federmanager abbiamo voluto portare il nostro contributo con un momento di approfondimento dedicato al cambiamento climatico partendo dall’analisi dei dati. Il convegno, grazie alla presenza di relatori con altissima professionalità e lunga esperienza internazionale, indipendentemente impegnati in un dialogo aperto in materia di fisica dell’atmosfera, meteorologia, geologia, operatività e analisi della comunicazione, vuole contribuire a facilitare una percezione equilibrata di eventi che possono influenzare in modo rilevante la nostra vita, lasciando ai partecipanti qualche strumento in più per analizzare criticamente conclusioni e scelte essenziali per l’evoluzione della società, in atto a livello mondiale.” I lavori verranno aperti dal video messaggio del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Seguirà l'intervento del professor Teodoro Georgiadis, Fisico dell’Atmosfera del CNR, nonchè Academic Member Athens Institute for Education and Research, volto ad illustrare la “Dinamica del clima tra modelli e osservazioni”. Subito dopo il generale Luca Baione, Capo Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia, Rappresentante permanente d’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale e Consigliere Esecutivo OMM, parlerà de “Il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare al servizio della collettività nazionale e internazionale nei processi di adattamento al cambiamento climatico”, mentre Francesco Maffini, Responsabile Asset Management Direzione Acqua del Gruppo HERA presenterà il tema “Strategie infrastrutturali e gestionali in ambito servizio idrico integrato per l’adattamento al cambiamento climatico”. Sarà poi la volta di Massimo Kolletzek, Commissione S.I.A.T.E. Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna, esperto di Sistemi di Trasporto Aereo, Mobilità ed Energia con l’intervento “Dati e fatti concreti alla base delle azioni”. Infine su “L’ambiente della parola” interverrà Caterina Giannelli, analista, scienziata della parola e brainworker. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito internet di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna al link: https://bologna.federmanager.it/events/cambiamenti-climatici-comprendere-gli-eventi-e-le-loro-dinamiche-per-assumere-scelte-efficaci/ . Le iscrizioni sono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: sara.tirelli@federmanagerbo.it.