Convegno sul tema "Grotte e cascate di Labante - un ecosistema in forte sofferenza"

Labante, le grotte delle meraviglie. Esistono luoghi che riescono a fondere realtà e fantasia, scienza e immaginazione, storia e natura.

Nel cuore dell'Appennino Bolognese, nella Valle del torrente Aneva si conserva un prezioso gioiello della natura: Labante, la grotta primaria nei travertini più grande in Italia.

Una bellissima cascata e il suo laghetto che nascondono 2 grotte: la “Grotta dei Tedeschi” e la “Grotta di Labante”. In questo luogo è possibile assistere ad uno spettacolo unico, non ripetibile perché cambia sempre e si presenta diverso in ogni momento. Questi luoghi sono rari e per questo vanno conosciuti e subito dopo difesi!



Nel Piano di Gestione della Regione Emilia-Romagna del 2018 è stato lanciato un forte allarme sulla sopravvivenza di questo Sito d’Interesse Comunitario, determinato in gran parte dalla riduzione della portata sorgiva, per effetto dei cambiamenti climatici e dalla captazione dell’acqua per usi civili.

E’ tardi per trovare delle soluzioni o si potrebbe ancora intervenire per salvaguardare il Sito?

Interverranno:

Ing. Alberto Nasci Sindaco di Castel d’Aiano

Gruppo FAI (Fondo Ambiente Italiano) Appennino Bolognese: Capogruppo Sig. Eugenio Salamone

Stefano Caliandro, Presidente della Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Commissione TAM CAI: Sig.ra Giovanna Barbieri

Regione Emilia-Romagna: Dr. Francesco Besio - Rete Natura 2000 e attuazione della Direttiva comunitaria "Habitat" (Gestione siti Natura 2000 e Valutazioni di incidenza).

Consorzio della Bonifica Renana: Geom. Andrea Gherardini

Dibattito

Presiede i lavori Giorgio Trotter operatore regionale del TAM CAI.



Ingresso libero, consentito fino alla capienza massima della sala, adeguata alle normative pandemiche.