11° convention nazionale di Confabitare: Casa, Welfare, Smart Working e Social Housing

Bologna per due giorni è polo nazionale dell’immobiliare con ospiti d’eccezione per l’undicesima Convention Nazionale di Confabitare che si svolgerà il 3 e 4 dicembre presso il Savoia Regency, per la quale l’associazione ha ottenuto il patrocinio Unesco, dell’ordine degli Architetti e del Sole24Ore.

Confabitare - Associazione Proprietari Immobiliari - è la più importante realtà Nazionale nata a tutela della proprietà immobiliare, ha nel suo dna l’abitare di qualità, la cura per la proprietà immobiliare e la sua valorizzazione. La sede nazionale si trova a Bologna in via Marconi 6/2 e sarà proprio nella città di Bologna che si terrà l’undicesima convention nazionale, un momento importante in cui tutte le 80 sedi si ritrovano e fanno il punto sulla situazione immobiliare nazionale e, allo stesso tempo, un importante momento di confronto e dibattito.

La convention

Nella giornata del 3 dicembre, dalle ore 14:00 alle 19:00, vi saranno diversi tavoli di confronto, suddivisi per aree tematiche: Casa, Welfare, Smart Working e Social Housing, ai quali interverranno personaggi di spicco a livello professionale, politico e accademico. Il valore dell’undicesima convention nazionale di Confabitare è riconosciuto con la concessione di crediti formativi dall’ordine degli architetti, dei geometri, dei periti industriali e degli agronomi. L’ingresso alla giornata del 3 dicembre al Savoia Regency, è aperto a chiunque fosse interessato ad approfondire la situazione immobiliare attuale, settore pesantemente influenzato dalla pandemia. Alla luce di quanto accaduto durante la pandemia Sars Covid 19, è emerso che il mondo dell’abitare necessita di essere declinato attraverso nuovi parametri che interessano il mondo del lavoro, dell’abitare in comunità e della rivalutazione dei quartieri e delle periferie, ecco perché Confabitare ha deciso di dedicare la Convention di quest’anno, a tematiche che hanno subito profondi cambiamenti proprio in relazione al fatto pandemico.