45a Coppa Italia Femminile: la Final Four

La Coppa Italia Frecciarossa di Serie A1 si disputerà tra le prime otto squadre classificate al termine del girone di andata della Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^. Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, in programma all’Unipol Arena di Bologna, sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023.

IL PROGRAMMA DELLE FINALI COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

SABATO 28 GENNAIO

1^ Semifinale Coppa Italia Frecciarossa A1 ore 18:30

2^ Semifinale Coppa Italia Frecciarossa A1 ore 21:00

DOMENICA 29 GENNAIO

Finale Coppa Italia Frecciarossa A2 ore 14:00

Finale Coppa Italia Frecciarossa A1 ore 18:00

Prezzi

I prezzi si intendono per singole giornate di evento e quindi valevoli per la visione di due gare.

Tribuna Est H1 e H2 e Tribuna Ovest O1 e O2

Intero 40,00€

Ridotto 32,00€

Tribuna Est e Ovest Primo Anello

Intero 25,00€

Ridotto 19,00€

Tribuna Nord S2 e Tribuna Sud S1

Intero 25,00€

Ridotto 19,00€

Gradinata Est e Ovest Secondo Anello

Intero 15,00€

Ridotto 9,00€

Gradinata Sud

Intero 15,00€

Ridotto 9,00€

Under 4 Ingresso gratuito senza posto assegnato

E’ stata attivata, inoltre, una promozione dedicata ai tesserati FIPAV. Per informazioni è possibile contattare il Comitato Regionale FIPAV Emilia-Romagna alla seguente mail: info@fipavcrer.it

ACCESSO DISABILI

Le richieste di accesso per disabili alle Finali di Coppa Italia Frecciarossa dovranno pervenire entro le ore 18.00 di venerdì 13 gennaio 2023, tramite una e-mail al seguente indirizzo: ufficiostampa@mgsport.com, recando in oggetto RICHIESTA ACCESSO PER DISABILI FINALI COPPA ITALIA FRECCIAROSSA.

Nella richiesta andrà specificato:

– nome, cognome, data e luogo di nascita del disabile, certificato di invalidità

– nome, cognome, data e luogo di nascita dell’accompagnatore

– se il disabile è deambulante o non deambulante

Dovrà essere segnalato se la richiesta di accredito è per una giornata (indicando la data) o entrambe le giornate.

Le conferme verranno inviate entro le ore 18:00 di mercoledì 18 gennaio 2023, previa conformità della richiesta e a insindacabile decisione della società organizzatrice.