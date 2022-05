Sull'Appenino la Coppa del Mondo di E-Bike. Ospite d'eccezione Dani Pedrosa

WES arriva in Italia per il Bologna Montana Round Presented by Raspini. E a Monghidoro è attesa la leggenda della MotoGP

Tutto pronto per il prossimo Round Italiano della UCI E-MTB XC World Cup Presentato dal partner Raspini, che si terrà il prossimo 28-29 maggio. Quest'anno l'evento si svolgerà nel comune di Monghidoro con il sostegno di Territorio Turistico Bologna-Modena e dell'Azienda di promozione turistica della Regione Emilia-Romagna (APT).

WES dà il tocco internazionale di una competizione ciclistica mondiale ai nuovi e impegnativi tracciati, con una vista strepitosa sull’Appennino, nel cuore di un comprensorio cicloturistico dove la passione per l'E-Mountain Biking è già una realtà. Il format di gara UCI E-MTB XC World Cup vedrà ancora una volta una doppia sfida in un fine settimana, offrendo agli sportivi in competizione, categorie uomini e donne, una doppia possibilità di guadagnare punti importanti per la classifica generale.

Il tracciato della gara sarà unico, ma le sfide saranno diverse nei due giorni. La pista infatti verrà percorsa in senso antiorario sabato 28 maggio e in senso orario domenica 29, con partenza e arrivo nello stesso punto. La difficile discesa del tracciato del sabato si trasformerà dunque in una dura e ripida salita domenica. La lunghezza del giro è di 3,5 chilometri. Ciascuna gara è composta da 6 giri per una distanza totale di 21 chilometri e un dislivello di 1.242 metri.

Dopo il primo round a Monaco del mese scorso, i leader della classifica in entrambe le categorie, i francesi e compagni di squadra del team Lapierre Overvolt, Jérôme Gilloux, campione del mondo in carica, e Justine Tonso, impressionante nuova arrivata tra le donne, arriveranno entrambi al Bologna Montana Round a punteggio pieno, grazie alla doppia vittoria nell'apertura della stagione.



Nella competizione femminile, la campionessa del mondo in carica Nicole Göldi (Trek) non vede l'ora di affrontare il suo secondo round di coppa del mondo e di sfidare la sua amica e connazionale svizzera Nathalie Schneitter (Trek/Bosch), che ha indossato la prima maglia iridata della disciplina nel 2019.



Contendenti al podio maschile, gli atleti svizzeri Joris Ryf (Bergstrom) e Loïc Noël (Specialized), insieme all'olandese Kjell van den Boogert (American Eagle). In ripresa dopo la caduta sulla pista bagnata del Monaco Round, il francese Théo Charmes (Cube), che tornerà in pista nella tappa bolognese.

Sulla linea di partenza, anche i campioni nazionali E-XC, Martino Fruet (Lapierre) e Anna Oberparleiter (Specialized), che sfideranno le stelle internazionali davanti al pubblico di casa.

Ospite d'eccezione, la leggenda della MotoGP, lo spagnolo Dani Pedrosa

Ospite d'eccezione, la leggenda della MotoGP, lo spagnolo Dani Pedrosa, che sarà presente nel fine settimana per testare la pista della Coppa del Mondo E-MTB. Venerdì 27 alle ore 18:00, nel Paddock WES, presso il Rifugio Fantorno, via S. Pietro, 70, 40063 Monghidoro (BO) (GPS N44° 11.295' E11° 19.411') il campione spagnolo sarà a disposizione degli appassionati delle due ruote per foto e autografi.

Il WES E-Bike Fest accoglierà appassionati, spettatori, amanti delle E-Bike e principianti per assistere alle gare e pedalare sui fantastici sentieri accompagnati da guide locali, alla scoperta del territorio, con la possibilità di noleggiare una E-Bike sul posto.

I più esperti potranno prendere parte alla tradizionale Ride WES, la randonnée guidata sulla pista di Coppa del Mondo.