"Coppie" al Teatro di Granarolo

Dopo svariati mesi, una coppia torna a teatro. Tra le premure e le preoccupazioni del caso, si ritrova catapultata sul palcoscenico, in una pièce che sembra raccontare le sfaccettature della coppia stessa tra matrimoni di circostanza, disguidi domestici e situazioni tragicomiche. Sfruttando alcuni brani affrontati nel proprio repertorio, la Compagnia Streben porta sul palco uno spettacolo che si basa sul gioco delle parti e sul dinamismo scenico, tanto per chi recita quanto (e soprattutto) per chi guarda.



