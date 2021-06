"Coppie. Un medley"

Dopo svariati mesi, una coppia torna a teatro. Tra le premure e le preoccupazioni del caso, si ritrova catapultata sul palcoscenico, in una pièce che sembra raccontare le sfaccettature della coppia stessa tra matrimoni di circostanza, disguidi domestici e situazioni tragicomiche. Sfruttando alcuni brani affrontati nel proprio repertorio, la Compagnia Streben porta sul palco uno spettacolo che si basa sul gioco delle parti e sul dinamismo scenico, tanto per chi recita quanto (e soprattutto) per chi guarda. Compagnia STREBEN Con Alessia De Pasquale e Filippo Marchi Giovedì 22 luglio ore 21.15 Arena dell'istituto comprensivo, Via Paolo Borsellino, Granarolo dell'Emilia Prenotazione obbligatoria a questo link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT0fSTIp45UVnw2-F_cLNexA-1gXxvZrsxkhI3HGTmQ8f8wA/viewform

