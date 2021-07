"Coppie" - un medley

Dopo svariati mesi, una coppia torna a teatro. Tra le premure e le preoccupazioni del caso, si ritrova catapultata sul palcoscenico, in una pièce che sembra raccontare le sfaccettature della coppia stessa tra matrimoni di circostanza, disguidi domestici e situazioni tragicomiche. Un gioco delle parti basato sul dinamismo scenico, tanto per chi recita quanto (e soprattutto) per chi guarda.



Con Alessia De Pasquale e Filippo Marchi



info e prenotazioni: www.teatroagranarolo.it

