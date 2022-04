Venerdì 22 aprile Cor Veleno & Tre Allegri Ragazzi Morti live all'Estragon Club.

Dopo "La gente libera", primo brano del nuovo progetto musicale che anticipa il disco in uscita la prossima primavera per La Tempesta Dischi e Artist First, Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno annunciano oggi le prime date del tour che parte ad aprile 2022. Il supergruppo che vedrà le due band sullo stesso palco, sarà dal vivo a Pordenone in data zero per poi toccare Milano, Bologna, Roma e Napoli con il concerto di chiusura al Comicon.