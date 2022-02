Dal 5 al 6 marzo lo spettacolo "Cornici. Ricordi in tre atti" in scena al Teatro Testoni Ragazzi.

La nostra memoria è fatta di finestre, frammenti di storie che abbiamo ascoltato, immagini che abbiamo visto, emozioni che abbiamo vissuto, fin da quando eravamo piccoli.

I ricordi le abitano, le aprono e le chiudono.

Ricordi in bianco e nero, piacevoli e spiacevoli, che trasformano il passato in presente per qualche attimo e che l’immaginazione dà la possibilità di rivivere. I ricordi si trasformano in domande, come quelle che i bambini fanno agli adulti, con una leggerezza e innocenza tale da togliere peso anche alle più difficili, quelle che non hanno una risposta: «Quello che è passato non tornerà più?». «Perché quello che non esiste più, continua a vivere dentro di me, nei miei sogni, nei miei ricordi, e sembra così vivo?».

Uno spettacolo in tre atti per mettere in relazione ricordi diversi, che appartengono a persone diverse, ma procedono nella stessa direzione, fino a incontrarsi nello stesso luogo.

Cornici è uno spettacolo con poche parole, dove l’attenzione ricade sul movimento, le emozioni e l’espressione delle due attrici che racconteranno questa storia.

La scenografia semplice ed essenziale, con il supporto di segni e disegni, sarà in continua trasformazione, seguendo la poetica della storia.

Regia: di Andrea Buzzetti. Autore: di Andrea Buzzetti, Giada Ciccolini, Bruno Frabetti e Sara Lanzi. Cast: Giada Ciccolini e Sara Lanzi. Altre info: consulenza grafica sul segno di Enrico Montalbani

Spettacolo adatto da 2 a 5 anni

Durata: 35’