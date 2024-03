Corritalia 2024: staffetta green alla scoperta dell’atletica leggera e del parco San Donnino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Per domenica 17 marzo 2024, la Direzione Nazionale AICS ha indetto la Giornata Podistica Nazionale “Corritalia – Insieme per i Beni Culturali Ambientali”, giunta alla sua 31esima edizione. Attese oltre 100mila persone che si mobiliteranno tutte insieme in più di 40 piazze dislocate in tutta Italia, per ribadire l’impegno di AICS per la valorizzazione dei beni ambientali e culturali. Il Comitato Provinciale AICS di Bologna ha scelto di collaborare con l’Associazione S.E.F. Virtus Atletica e di realizzare l’iniziativa al Campo Baumann, nel Quartiere San Donato, che ospita un campo di atletica di 400 metri formato da 8 corsie dove si allenano proprio gli atleti della Virtus. Qui l’appuntamento è alle 8.30, dove gli atleti partecipanti all’iniziativa riceveranno i gadget per la giornata e le magliette di Corritalia, oltre alla colazione offerta da Coop Alleanza 3.0 che darà la giusta carica per iniziare. Una volta pronti, ci saranno i saluti della Presidente del Quartiere San Donato San Vitale Adriana Locascio, e alle 9.30 il gruppo verrà condotto al Parco San Donnino, a pochi minuti dal Campo Baumann, per una passeggiata alla scoperta delle attività dell’Associazione Fascia Boscata, un'organizzazione bolognese di volontariato che ha a cuore il rispetto e la tutela del territorio e dell'ambiente. I suoi volontari si impegnano da oltre dieci anni nella riqualifica e nella manutenzione del parco attraverso eventi e iniziative che mirano al coinvolgimento della comunità e del quartiere nella cura di uno spazio verde e pubblico per renderlo un’oasi in mezzo al caos e al grigio urbano. Proprio per far conoscere ed esplorare questo luogo, si passeggerà alla scoperta dei piccoli orti sociali, sia di privati cittadini sia gestiti in collaborazione con le scuole, ma anche del campo da basket e dell’area riservata ai più piccoli. Si farà poi ritorno al Campo Baumann accompagnati dal racconto di brevi aneddoti sull’atletica leggera, per iniziare poi l’attività successiva della giornata: la mezza maratona a staffetta di 21 chilometri del tutto amatoriale, che al suo avvio vedrà anche la partecipazione dell’Assessora allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi. Alla corsa potranno partecipare grandi, piccoli, donne, uomini, atleti e non, e nonostante non sia richiesta nessuna competenza ma solo la voglia di partecipare e correre insieme, per i più competitivi sarà presente un tabellone luminoso utile a prendere il tempo di ogni giro. Insomma, l’attività interessa tutt*, da chi vuole fare un’attività motoria più sostenuta a chi preferisce una passeggiata leggera: l’appuntamento è domenica 17 marzo alle 8.30 al Campo Baumann – in via Giovanni Bertini 9 – con partenza alle 9.30 per la passeggiata e alle 10.30 per la mezza maratona a staffetta. Per info: registroconi@aicsbologna.it Iscrizioni su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corritalia-passeggiata-e-staffetta-per-famiglie-851441032047?aff=oddtdtcreator