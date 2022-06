Gran Premio per il 90° dell’Arcoveggio, Achille Blv conquista il Repubblica 2022 | FOTO

La festa per i 90 anni dell’ippodromo Arcoveggio, abbinata alla disputa del Gran Premio della Repubblica – Trofeo Equos, è stata suggellata dalla vittoria di Achille Blv guidato dal top driver Enrico Bellei. L’allievo del guidatore toscano, allevato dal compianto Biagio Lo Verde, si è imposto sugli sfidanti guidando il gruppo fin dalle prime battute e raggiungendo il traguardo alla media di 1.11.2, conquistando in questo modo il primo alloro classico in carriera. Enrico Bellei, ha bissato oggi il successo della passata stagione, quando vinse alle redini di Ursus Caf.

I 90 anni dell’ippodromo felsineo sono stati festeggiati con tanti eventi. Si è partiti in tarda mattinata con i laboratori e le attività “Api & co. all’ippodromo” condotte dai ricercatori del CREA-AA e dell’Università di Bologna. La giornata, ricca di eventi patrocinati dal Comune di Bologna e dal Quartiere Navile, ha proposto nei tanti spazi dell’ippodromo, giochi e divertimenti a cura di Didattica delle Arti e tante prove sportive condotte da Virtus Scherma Bologna e da Bologna Rugby 1928. C’è stato spazio anche per la solidarietà con i corner delle Associazioni Loto Onlus e Palestra della Salute – Progetto 21 e per le illustrazioni che hanno partecipato al progetto “Bo.it!”.

Food truck e musica live anche dopo la conclusione delle corse, per coinvolgere tutto il quartiere nella celebrazione di questo importante anniversario.

Il resoconto del 2 giugno all’Arcoveggio

Grande pubblico e pista in condizioni invidiabili questo il 2 giugno all’Arcoveggio, con il Gran Premio della Repubblica, vinto da Achille Blv e Enrico Bellei in cima al cartellone.

La suite dei vincitori è stata aperta da Dina Spritz, proposta veneta targata Sarzetto/Farolfi che in 1.15.1 ha preceduto Degas Del Ronco e Diamante, alla seconda miglio in rosa riservato alla leva 2018 e Coast to Coast vittorioso per Chimeragal, allieva di Antonio Velotti a segno in un prestigioso 1.12.5 nei confronti di Chelsy dei Greppi e di Chloè Degli Dei. I tre anni tornavano in scena alla terza con il flop di Daytona di Cecco e la perentoria affermazione del trascurato Dustin Fi che in 1.13.5 regalava il raddoppio ad Andrea Farolfi, mentre nell’handicap riservato agli anziani guidati dai rispettivi proprietari, pronostico rispettato dagli attesi Universo Jet e Matteo Zaccherini che dopo percorso arrembante hanno debellato la resistenza di Solista D’Esi salvandosi di un amen dall’insidioso finish di Anny Pan. La quinta corsa, sfida tra le più qualitative della giornata, ha visto il successo di in 1.13.8 di Adamo Dipa con Emanuele Ossani in sulky. Alcuni dei migliori cadetti del panorama tricolore si sono sfidati alla sesta corsa, miglio che il ritrovato Cosmo Spritz ha vinto in 1.13.5 dopo due giri all’avanguardia ben coadiuvato da Manuel Pistone, secondo posto per Chance Ek e terzo per Cherie Vit. All’ottava, maratona per anziani e bis per Enrico Bellei grazie al successo ottenuto con Barbabietolo Pel e in chiusura (alla nona) bell’affermazione di Belize Jet e Francesco Pettinari.

L'ELENCO DEGLI ARRIVI