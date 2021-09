Alla scoperta della Cucina Naturale e Vegetale, i corsi dello chef Pina Siotto

Da lunedì 13 settembre 2021 sono aperte le iscrizioni ai corsi di Cucina Naturale e Vegetale che lo chef Pina Siotto tiene la domenica pomeriggio nella cucina del Centro Natura di Bologna.

La presentazione dei corsi è gratuita e si terrà sabato 11 settembre 2021 dalle 16.00 alle 17.30 in Via degli Albari, 4/a 40126 Bologna. Sarà un assaggio della cucina vegetale alla Siotto maniera, una cucina che arriva da una lunga esperienza maturata in oltre 30 anni di attività.

Durante la lezione Pina parlerà di cucina vegetale e dimostrando come sia possibile conciliare la transizione verso un cibo buono, leggero, salutare e sostenibile con gli impegni di tutti i giorni.

I corsi sono in partenza dal 18 settembre e in calendario fino a novembre 2021. Consistono in 4 lezioni teorico-pratiche per imparare a conoscere e trasformare gli ingredienti più conosciuti e quelli più strani della cucina vegan nel modo migliore per far diventare consuetudine una cucina buona, creativa, sempre diversa .I posti sono limitati e le iscrizioni riguardano i prossimi due cicli di lezioni (ciascuno potrà, compatibilmente con i posti disponibili, scegliere il corso di suo interesse).

Ciascun corso (= ciclo di lezioni) si tiene nelle giornate di Domenica, dalle ore 16.15 alle ore 19.30* per 4 incontri secondo il seguente calendario:

1° ciclo: 19 settembre – 3 ottobre – 17 ottobre e 31 ottobre 2021

2° ciclo: 26 settembre – 10 ottobre – 24 ottobre e 7 novembre 2021

Programma degli incontri

1 - cereali integrali, derivati ed altri semi equiparati

2 - verdure di terra e di mare

3 - legumi e proteine vegetali

4 - dolci naturali

Obiettivo: Conoscere in modo dettagliato ed approfondito le tipologie di ingredienti freschi, secchi e integrali alla base della cucina vegetale. Familiarizzare con le tecniche più appropriate di cottura per ogni ingrediente e preparazione. Preparare tante ricette e allenare la creatività in cucina.

La lezione si conclude con una cena di degustazione delle pietanza preparate dalle 20.00 in poi.

Quota di partecipazione e modalità di pagamento:

Il costo dell’intero ciclo di 4 incontri è di € 240 da versare integralmente all’atto dell’iscrizione.

Maggiori informazioni al sito: https://vegetaliana.it

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del Centro Natura: info@centronatura.it, tel: 051 235643 051 223331