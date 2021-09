Tecnico per la promozione digitale del turismo esperenziale e sostenibile: in partenza il corso gartuito

È in partenza il corso gratuito Tecnico per la promozione digitale del turismo esperenziale e sostenibile.

Operazione Rif. PA 2021-15944/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1263 del 02/08/2021, co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

LA FIGURA PROFESSIONALE

Il corso formerà figure poliedriche in grado di creare, promuovere e vendere prodotti e servizi turistici utilizzando strategie di marketing che integrino risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche del territorio. In particolare, verranno approfondite le principali metodologie di progettazione e distribuzione multicanale di esperienze sostenibili, in linea con le nuove tendenze, grazie alle tecnologie digitali e ai sistemi di mass customization.

DURATA:

800 ore (di cui 320 di stage)

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO

Partecipanti: 20

Le selezioni sono aperte a giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso dei seguenti requisiti: residenza o domicilio in Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività e diploma di istruzione secondaria superiore.

ATTESTATO

Certificato di SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE in "Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio".

PARTNER DEL PROGETTO

Università: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia

Scuole: IIS J. M. Keynes - Castel Maggiore (BO)- ITC "Rosa Luxemburg" – Bologna; IIS Archimede – San Giovanni in Persiceto (BO)

Imprese: Cat Confesercenti Emilia Romagna S.r.l. (BO); Cinemadivino S.r.l. - Faenza (RA); Alberto Gestioni S.r.l. - Hotel Relais Bellaria San Lazzaro di Savena (BO); Appennino Slow S.c.a.r.l. - Loiano (BO); Iniziative turistiche Società Consortile S.c.a.r.l. - Ferrara (FE); Atlantide Soc.Coop. Sociale – Cervia (RA); Vivara Viaggi S.r.l. - Bologna (BO); Inspirational Travel Company S.a.s di Silvia Salmeri - Crespellano (BO); Tourist Trend Di Mattiolo Giovanna & C. S.a.s. Zola Predosa (BO); Mutina Management S.r.l. - Modena (MO); Viaggi Salvadori S.r.l. - Bologna (BO); Next Asset S.r.l. - Bologna (BO); Happy minds S.r.l. – Ravenna (RA); Bikeplus S.r.l. – Forlì (FC); Travelpot S.n.c.- Bologna (BO); Doc-com Bologna (Doc servizi Soc. Coop - Verona VR); ITCares S.r.l. - Bologna (BO); Kilowatt Soc. Coop - Bologna (BO).

SCADENZA ISCRIZIONI: 20/10/2021

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...