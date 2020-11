Corso di degustazione sull’olio nuovo live da Palazzo di Varignana

A Palazzo Varignana la passione per il buon cibo non si ferma. Nell’attesa di ripartire con le esperienze immersi tra gli oliveti, proseguono le Smart tasting class dedicate all’Olio Extravergine e curate dal Master Sommelier Maurizio Saggion, presidente della Fondazione Italiana “Sommelier Emilia Romagna”. Un viaggio alla scoperta dell'affascinante mondo dell’Olio Extravergine di Oliva e della sua corretta degustazione e a farne esperienza, anche se a distanza.

Ogni incontro sarà suddiviso in due parti:

una teorica, dove sarà raccontata la storia, le curiosità, le proprietà benefiche e molto altro

una pratica, dove le persone saranno protagoniste, imparando a degustare l’olio extravergine di oliva come dei veri e propri sommelier.

Ogni incontro durerà 30 minuti, dalle 18:30 alle 19:00, e si svolgerà tutti i giovedì, dal 26 novembre 2020 al 17 dicembre 2020.

Per partecipare è necessario iscriversi a https://www. palazzodivarignanafood.com/ experiences

Una volta completata l’iscrizione, riceverete in regalo un kit completo da degustazione con all’interno 4 oli extravergine di Palazzo di Varignana e un bicchierino da degustazione professionale per seguire in mondo pratico e coinvolgente le lezioni.

Le date: 26/11 - 3/12 - 30/12 – 17/12