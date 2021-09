Corso di filosofia attiva, lezione di presentazione gratuita

SEMINARE LA CONOSCENZA DOVE SI DIFFONDE L’IGNORANZA

VIVERE UN IDEALE QUANDO TUTTI RINNEGANO TUTTO

INCORAGGIARE L’AMORE LI’ DOVE CRESCE L’ODIO



Se condividi almeno una di queste idee, anche tu vuoi un mondo più etico!

Allora prova a metterti in gioco con la Filosofia Attiva!

Filosofia Attiva significa riscoprire la filosofia come la naturale attitudine a cercare il senso della vita, a riflettere, a guardare le cose da un altro punto di vista, per vivere meglio con te stesso e con gli altri.



La filosofia è il motore del volontariato di Nuova Acropoli e questo corso introduttivo, di 12 incontri, ti permette di confrontarti con idee e valori senza tempo, che da sempre sono strumento di miglioramento per l’individuo e la società.

Muovi i primi passi con Socrate, Platone, Buddha, Confucio, gli Stoici e tanti altri Grandi del pensiero d’Oriente e d’Occidente, con i loro insegnamenti, oggi più utili ed attuali che mai!

Incontrerai altri che desiderano concretizzare queste idee attraverso azioni positive, come iniziative e progetti di volontariato per la tua città.



Presentazione del corso giovedì 30 settembre alle ore 19 presso il Centro Saffi, in via L. Berti 10/2!



Per partecipare, prenota il posto seguendo le istruzioni presenti sul nostro sito bologna@nuovaacropoli.it e porta con te il Green Pass. Nel caso in cui non potessi più partecipare, ti invitiamo ad annullare la prenotazione per lasciare spazio ad altri.

