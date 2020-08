Una "lezione" per capire come si diventa curatore d'arte

Eugenio Santoro, titolare di MuseOrfeo HomeGallery (Bologna) già partner dell'Università di Bologna, presenta una conferenza su come si diventa Curatori d'Arte ed organizzatori di mostre ed eventi artistici. Verrà consegnato un Attestato di partecipazione, e possibilità di curare una mostra a Bologna nel periodo ArteFiera 2021.



Per chi ama l'arte un'oppurtunità di carriera è quella di diventare curatore d'arte. Si occupa degli aspetti che ruotano intorno all'organizzazione di una mostra e/o evento artistico. Supervisiona contenuti, allestimenti, ma anche organizzazione, promozione, gestione finanziaria e budget.



La giornata full-immersion, è così composta:

-Organizzazione 1 (ricerca/selezione degli artisti e location, modalità di ricerca)

-Organizzazione 2 (allestimento, pianificazione, realizzazione)

-Divulgazione e pubblicità (rapporti coi media, social network, mailing list)

-Canali espositivi alternativi (HomeGallery, sale espositive, locali)



Per informazioni: museorfeo@gmail.com 349 2901981