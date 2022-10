Corso in Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici in partenza a Bologna

È in partenza il 14 Novembre 2022 fino al 31 Luglio 2023 il corso di 800 ore che prevede project work, stage in azienda ed esperienze dirette a contatto con le aziende... questo è quello che il corso offre a giovani e meno giovani!

Il corso permette di conseguire la Specializzazione tecnica nazionale in Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio.

Profilo professionale: Il Tecnico superiore per la promozione turistica è in grado di creare, promuovere e vendere prodotti/servizi turistici, a favore di agenzie di viaggio, tour operators, strutture alberghiere, reti di imprese e destinazioni, etc., utilizzando strategie di marketing e web marketing che integrino risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche del territorio. In particolare, questa figura è in grado di occuparsi di analisi, metodologie di progettazione e distribuzione multicanale di esperienze sostenibili, in linea con le nuove tendenze, grazie alle tecnologie digitali e ai sistemi di mass customization.

Per scoprire di più sul corso, i requisiti richiesti e come iscriversi: https://bit.ly/BO-IFTS2022

Le iscrizioni scadono il 21 ottobre.

Contatti:

Mara Passariello al numero 051-6380350 | m.passariello@cescot.emilia-romagna.it

Operazione Rif. PA 2022-17292/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1379 del 01/08/2022, co-finanziata dal Fondo sociale europeo plus -Priorità 2.Istruzione e Formazione”- Regione Emilia-Romagna. PR FSE+ 2021/2027