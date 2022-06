La Musica è di casa: "Corti, Chiese e Cortili" 2022

Indirizzo non disponibile

Dal 12 giugno all'11 settembre ritorna "Corti, Chiese e Cortili", rassegna di musica colta sacra e popolare che porta nei più bei luoghi dell’area metropolitana ad ovest di Bologna una ricca stagione di concerti.

È l’abbinamento tra luoghi e musica la suggestione intorno alla quale nasce questo progetto ideato da Teresio Testa e promosso dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio, con il sostegno delle amministrazioni comunali di Valsamoggia, Monte San Pietro, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi e del Distretto Culturale Reno Lavino Samoggia e della Regione Emilia-Romagna.

Domenica 12 giugno : "Tempo presente" - Virtuosismo e delicatezza tra Spagna, Francia e Italia. Salone del Castello di Serravalle (Valsamoggia).

Venerdì 17 giugno: "Vertici Compositivi" - Le Variazioni Goldberg. Salone delle feste di Villa Davia (Sasso Marconi).

Domenica 19 giugno: "Ciak si suona!" - Viaggio dall’opera alla canzone d’autore. Sagrato della Chiesa di San Martino (Monte San Pietro).

Martedì 21 giugno: "Recuerdos de España" - Due secoli di musica per chitarra e quartetto d’archi. Chiesa parrocchiale San Nicolò (Valsamoggia).

Venerdì 24 giugno: "Nel nome di Bach!" - Toccate e partite per aria e corde pizzicate. Chiesa di Monte San Giovanni (Monte San Pietro).

Sabato 25 giugno: "Giganti a confronto" - L’eredità beethoveniana nella scrittura per trio d’archi. Abbazia dei SS Nicolò e Agata (Zola Pedrosa).

Domenica 26 giugno: "Fuoco, spirito e vitalità" - Mozart e Myslive?ek: amici in Emilia. Abbazia di S.Maria Assunta (Valsamoggia).

Sabato 2 luglio: "Caro amico ti scrivo" - Progetto Dalla. Torre di Gazone Torre Rocca dei Bentivoglio (Valsamoggia).

Domenica 3 luglio: "Vivaldi vs Piazzolla" - Le otto stagioni. Palazzo Albergati (Zola Predrosa).

Venerdì 8 luglio: "Canzoni in bianco e nero" - Teatro in musica dalla Germania all’America anni ’30/’50. Casa Nena (Casalecchio di Reno).

Domenica 10 luglio: "Le sacre du printemps" Tra suono e gesto. Ca’ la Ghironda (Zola Predosa).

Venerdì 15 luglio: "Virtuosismo e passione" - Sonate e rapsodie dal mondo. Teatro Comunale (Sasso Marconi).

Sabato 16 luglio: "Morricone Stories" - Un insolito viaggio jazz nella musica del grande compositore premio oscar. Parco Iqbal Masih (Monte San Pietro).

Sabato 23 luglio: "Sunset Kids". Piazza XV Agosto, Savigno (Valsamoggia).

Venerdì 29 luglio: "Music in action" - Intrecci di segni e suoni. Villa Edvige Garagnani (Zola Predosa).

Sabato 30 luglio: "L'arte del comporre" - Tra sentimento e ricerca. Rocca dei Bentivoglio (Valsamoggia).

Domenica 31 luglio: "Irmaos de fé" - Anima brasiliana. Villa Nicolaj (Valsamoggia).

Venerdì 5 agosto: "For the living" - Racconto in controluce. Ca’ Vecchia (Valsamoggia).

Sabato 3 settembre: "Mali d'amore e altre stregonerie" - Voci e canti dal sud dell’Italia e del mondo. Badia del Lavino (Monte San Pietro).

Domenica 11 settembre: "Pentesilea" - Amore. Orrore. Fa rima. Piazza Garibaldi, Bazzano (Valsamoggia).