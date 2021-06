Il cortile dei fanciulli: "Storie di minori nel manicomio provinciale di Bologna"

A partire da una ricerca sui materiali conservati nel fondo archivistico dell’ex-Ospedale Psichiatrico Provinciale “F.Roncati”, la mostra si concentra sulla presenza dei minori in manicomio a Bologna in un arco temporale che va dal 1811 al 1950. Dai documenti emergono le numerose storie di vita di bambine e bambini “difficili” il cui disagio viene contenuto all’interno di un percorso istituzionale che non manca di attenzione alle determinanti sociali del disagio psichico e ai possibili percorsi riabilitativi, tracciando i primi passi della moderna disciplina della neuropsichiatria infantile.

Opening mercoledì 16 giugno 2021 ore 18.00

Saranno presenti Paolo Bordon, Direttore generale della Azienda USL di Bologna, Angelo Fioritti, Direttore DSM-DP Azienda USL di Bologna, Mariaraffaella Ferri, Vicesindaca metropolitana e Bruna Zani, Presidente dell’Istituzione Gian Franco Minguzzi. Seguirà una lettura creativa curata da Roberto Vecchi Benatti con la partecipazione dell’associazione Leggio.







