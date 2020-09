Cos'è amore o dipendenza? quando lo sport diventa una droga.

L'attività fisica crea uno stato di benessere perché regola gli stati emotivi interni e rallenta l'invecchiamento. In alcuni casi l’attività sportiva diventa l’unica priorità e l’appagamento iniziale si trasforma in uno stato di disagio, ansia che può prendere la forma di alcune problematiche psicologiche come dimorfismo corporeo, disturbi del comportamento alimentare, problemi di ansia, vigoressia o disturbi dell’umore. La dipendenza da sport o exercise addiction non cura i conflitti interni perché dopo molte ore di palestra le difficoltà che cerchiamo di evitare riemergono. Nel corso della serata si rifletterà sul continum tra fare uno sport sano fino alla dipendenza da sport, quali conflitti interni si cerca di evitare e come recuperare l'equilibrio iniziale.



La conferenza è condotta dalla Dott.ssa Luana Giannini sulla piattaforma GoToMeeting.

