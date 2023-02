Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere Una fiera alla "The Big Bang Theory", musica bella tosta dal vivo, Carnevali sparsi un po' per tutta la provincia e a teatro danza di alto livello (c'è Roberto Bolle!): ecco una bella lista per non annoiarsi

Lo sappiamo, questo è il weekend di Sanremo, ma anche Bologna a musica non scherza e fra venerdì e sabato ci sono tanti palchi interessanti. A teatro grandi nomi della danza e si parla anche di amicizia, mentre le esplosioni di coriandoli e stelle filanti ci annunciano che le sfilate e le feste di Carnevale animano le domeniche del bolognese. I bambini non si annoieranno anche perché per loro ci sono spettacoli e laboratori. Ecco quindi, gli eventi da non perdere questo fine settimana!

(per appassionati di cosplay e non solo)

C’è tutto un mondo nel termine nerd: che si parli di videogiochi, fumetti, cosplayer, fantascienza, di computer, sigle di cartoni animati, modellismo, mattoncini per le costruzioni, tecnologia o serie tv, tutti oggi siamo un po’ nerd. Un vero e proprio universo dalle molte sfaccettature e dall’anima profondamente pop, che si potrà esplorare in occasione di Nerd Show, la manifestazione organizzata da BolognaFiere in programma sabato 11 e domenica 12 febbraio presso il quartiere fieristico. Anche quest’anno gli organizzatori di Nerd Show accanto ai grandi classici, tra cui gli amatissimi concerti della regina e del re delle sigle dei cartoni animati più famosi, Cristina D’Avena (domenica 12) e Giorgio Vanni (sabato 11), hanno aggiunto alcune ghiotte novità fra cui la presenza di Salvatore Esposito, alias Genny Savastano, attore italiano famosissimo per aver interpretato la serie televisiva Gomorra. Oltre 35 mila metri quadrati d’intrattenimento, da vivere da protagonisti e da percorrere in lungo e in largo, visitando la più grande artist alley italiana con oltre 120 autori, entrando in una enorme e fornitissima sala giochi, in cui convivono i videogiochi di ieri con i titoli più apprezzati di oggi, seguendo show dal vivo, concerti, concorsi tra cosplayer, competizioni di k pop, musica popolare coreana, in cui gruppi provenienti da tutta Italia si sfidano presentando originali coreografie; per poi proseguire, senza soluzione di continuità, partecipando ai meet & greet con gli influencer più famosi del web, ammirando veri e propri capolavori costruiti con i famosi mattoncini, o andando alla ricerca del gadget più curioso o del fumetto introvabile.

(per uno spettacolo indimenticabile)

Sabato 11 e domenica 12 febbraio il gala "Roberto Bolle and Friends" tornerà al Teatro EuropAuditorium di Bologna per il settimo anno consecutivo rinnovando l’appuntamento con un pubblico oramai fidelizzato. Ancora una volta lo spettacolo sarà un’occasione imperdibile per ammirare sullo stesso palco il talento dell’Étoile dei due mondi, Roberto Bolle, e quello delle star internazionali della danza in scena. Roberto Bolle, protagonista assoluto della danza, del Gala non è solo interprete ma anche Direttore artistico. I suoi Gala sono diventati uno straordinario strumento di diffusione della danza e delle sue eccellenze a un pubblico trasversale, composto da migliaia di appassionati e non solo. Bolle, forte della sua esperienza sui palcoscenici più importanti del mondo, riesce a rendere ognuno di questi spettacoli unico nel suo genere ricreando un’atmosfera magica che celebra la bellezza e l’eleganza della danza. Accanto a lui, alcuni ballerini appartenenti alle più importanti Compagnie di danza internazionali per realizzare un programma sorprendente, in grado di affascinare un numero di spettatori sempre più vasto ed eterogeneo.

(per famiglie)

Torna il Carnevale dei bambini di Casalecchio, una giornata di festosa allegria all'insegna delle mascherine più colorate. Domenica 12 febbraio si inizia alle 10:00 in piazza del Popolo e piazza dei Caduti con gastronomia e giochi per bambini. Alle 11 dall’animazione a cura di Nuove Generazioni. La tradizionale sfilata dei carri mascherati a tema “Mary Poppins e il regno della fantasia” parte alle 14:00 da via Marconi. Il Carnevale sarà anticipato da un ciclo di laboratori per bambini a cura di Casalecchio Insieme e il Gruppo delle Signore dell’uso e del riuso di Casa Masi, che insegneranno ai bambini dai 5 ai 12 anni come realizzare maschere con materiali riciclati. Gli incontri si terranno il 28 gennaio, il 4 e l’11 febbraio, alle ore 14.30 alla Casa della Conoscenza. Al termine dell’ultimo laboratorio, alle ore 16.00 nella sala Piazza delle Culture, si terrà la sfilata delle maschere realizzate dai partecipanti. Info e prenotazioni presso la Casa della Conoscenza: tel. 051 598300, biblioteca@comune.casalecchio.bo.it. In caso di maltempo la festa è rimandata al 26 febbraio.

