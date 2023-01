Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere Un evento dedicato alle figurine, il concerto di Nek a teatro, laboratori e spettacoli per bambini e tanti altri appuntamenti da mettere nell'agenda di questo fine settimana che saprà tenere ben lontana la noia

Feste ormai praticamente dimenticate, iniziano questo fine settimana post-Epifania con un bel venerdì 13. Serata ideale per un film horror, ma perfetta anche per contrastare qualsiasi superstizione con un concerto o una serata a teatro. Antidoti alla noia ne abbiamo comunque parecchi a Bologna, anche per le giornate di sabato e domenica: ci sono tanti spettacoli per bambini, live nei club e nei teatri, un evento per scambiare figurine, incontri con artisti. A proposito di cultura e di musica, le previsioni (non astrologiche) per il 2023 parlano chiaro: sarà un anno ricco di grandi eventi.

(per ogni età)

"Ce l'ho mi manca". Una giornata intera pensata per i già appassionati e per quelli che saranno i collezionisti di domani: si chiama Figucon l'appuntamento dedicato a tutte le figurine del mondo che ritorna all'Estragon Club di Bologna nella sua 10° edizione domenica 15 gennaio 2023. Saranno presenti oltre 40 espositori da tutta Italia all'evento più atteso dagli appassionati e grandi collezionisti di Figurine di tutta Europa. Una giornata unica dove sarà possibile trovare album completi, figurine sfuse, rookie, card: figurine che da tutte le parti del mondo narrano attraverso le immagini cento anni di cultura, di sport e di avvenimenti sociali. Al Figucon di quest'anno confermata l'area scambi che raddoppia, rispetto alle edizioni precedenti, l'area "Free zone" per scambiare liberamente le figurine tra collezionisti ed il Punto Figurine dove poter scambiare 2x1 le collezioni attualmente in edicola con lo staff di Figurina Per Sempre.Confermata anche l'area Subbuteo, in collaborazione con i campioni d'Europa Bologna Tigers.

(per sentirsi un gangster gentile)

Il 13 e 14 gennaio 2023 Roy Paci e Matthias Martelli porteranno in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna "Fred!", uno spettacolo che racconta l’esperienza di un artista eccezionale e acclamato che ha segnato la storia culturale e musicale del nostro Paese, Fred Buscaglione. Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e provocatorio che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sulla società e sul costume italiani.Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia gestualità, mimica e parola con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. Una miscela di note, parole e immagini faranno scoprire un altro Fred, potente e fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro.

(per cantare tutti i suoi successi)

Sabato 14 gennaio 2023 Nek in concerto al Teatro EuropAuditorium. "50|30 – LIVE" è il tour con il quale Nek/ Filippo Neviani festeggerà i suoi primi 30 anni di carriera artistica e i suoi 50 anni d’età. Il concerto sarà un’occasione unica per poter rivivere e cantare dal vivo tutti i grandi successi e le intramontabili hit dell’artista come “Laura non c’è”, “Lascia che io sia”, “Se io non avessi te” e “Fatti avanti amore”. Circondato dall’affetto e dal calore dei suoi fan, NEK porterà di nuovo dal vivo tutta la sua energia e la sua grinta ripercorrendo la sua incredibile carriera nella dimensione che da sempre riesce a far emergere al meglio la sua essenza come artista: il palco. Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più interessanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015. Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, in prima serata su Rai Due, che ha raccolto straordinari consensi di pubblico e critica.

